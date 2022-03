Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/sake) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 und 8 Uhr einen Audi beschädigt.

In der Beethovenstraße zerkratzten sie die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die eingesetzten Polizeibeamten an drei weiteren Fahrzeugen in der näheren Umgebung ähnliche Beschädigungen fest. Inwiefern diese mit der Tat zusammenhängen und ob noch weitere Fahrzeuge zerkratzt wurden, wird nun geprüft.

Zeugen und weitere Geschädigte können sich telefonisch beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221/4569-0 melden.