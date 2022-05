Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag wurden zwei Männer in der Innenstadt angegriffen, berichtet die Polizei. Ein 23-Jähriger sei leicht verletzt worden und habe eine Beule am Kopf.

Der 23-Jährige und sein 34-jähriger Begleiter waren gegen 23.45 Uhr im Bereich der Kurfürsten-Anlage beim "Carré" unterwegs. Dort begegneten sie einer Gruppe Jugendlicher, die die Konfrontation mit den Männern gesucht habe.

Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bislang unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06221/991700.