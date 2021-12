Hardheim. (pol/rl) Zu einem Brand in einem Lastwagen der Müllabfuhr kam es am Dienstagmorgen. Das teilte die Polizei mit.

Der Lastwagen war gegen 9.45 Uhr in der Silcherstraße unterwegs, als der Fahrer plötzlich bemerkte, dass Flammen aus dem Heck schlugen. Der Fahrer hielt daraufhin an und kippte den Müll auf die Straße, was einen größeren Schaden am Fahrzeug verhinderte.

Die verständigte Feuerwehr konnte den brennenden Abfall danach schnell löschen. Ein Sachschaden sei bei dem Vorfall nach bisherigem Kenntnisstand nicht entstanden, teilte die Polizei mit.