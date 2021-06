Michelstadt/Uelzen. (pol/rl) Der vermisste Jugendliche aus Michelstadt wurde wohlbehalten angetroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich auf den Weg zu einer Freundin nach Norddeutschland gemacht. Die Polizei griff ihn am Mittwochnachmittag in Uelzen auf.

Der Jugendliche war seit Samstag, 29. Mai, vermisst worden. Er hatte am noch Nachrichten an seine Familie geschrieben, bevor er gegen 12 Uhr die elterliche Wohnung verließ. In den Abendstunden hatte er letztmalig telefonischen Kontakt zu seiner Mutter. Danach fehlte von ihm jede Spur, bis er am heutigen Mittwoch wieder auftauchte.

