Elztal. (pol/rl) Zu einem Unfall am Ortsausgang von Auerbach kam es am Mittwochnachmittag. Mit die Polizei mitteilte war ein 75-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der Schefflenzer Straße (B292) unterwegs, als er an der Einmündung der Straße "Neue Steige" den Dodge Durango einer 43-Jährigen übersah. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags in dem Opel ausgelöst wurden.

Bei dem Unfall wurde der 75-Jährige leicht verletzt. Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Autos entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.