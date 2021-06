Eberbach. (pol/krs) Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntag um 0.20 Uhr in den Lagerraum einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahl er dort etwa 400 Euro aus der Kasse und Waren im Wert von rund 800 Euro.

Videoaufnahmen, die den Täter zeigen, wurden gespeichert. Auf zwischen 30 und 40 Jahren wird sein Alter geschätzt. Er ist schlank, hat kurze Haare und Geheimratsecken und trug schwarze Adidas-Turnschuhe, eine Sonnenbrille, eine dreiviertellange Jeans sowie eine Camouflage-Jacke der Marke "Under Armour". Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack der Marke "Converse" bei sich.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier in Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100.