Buchen. (pol) Möglicherweise weil sie von der Sonne geblendet wurde, hat die Fahrerin eines VW-Kleinbusses am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr eine sich vor ihr senkende Bahnschranke übersehen. Die 53-Jährige war auf der L582 aus Richtung Eberstadt in Richtung Buchen unterwegs und fuhr leicht gegen den dortigen Schlagbaum.

Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht. Der Kleinbus wurde an der Motorhaube sowie an der Frontscheibe beschädigt. Der Bahnverkehr wurde nicht gefährdet. Ob an der Schranke ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.