Buchen. (pol/jasch) Wahrscheinlich weil sie betrunken war, fuhr eine Autofahrerin gegen eine Hauswand in der Buchener Schüttstraße.

Wie die Polizei mitteilt, ist die 33-Jährige am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr zwischen einer Bankfiliale und einem Fußgängerübergang an eine Wand gekracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt. Die Polizisten stellten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch fest, ein Test zeigte über 1,6 Promille an.

Den Führerschein musste sie abgeben. Außerdem kommt auf die 33-Jährige eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.