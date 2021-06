Bad Rappenau (pol/make). Einbrecher nahmen sich am Dienstag ein Wohnhaus in Bad Rappenau-Treschklingen zum Ziel. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr öffneten der oder die Täter laut Polizeiangaben gewaltsam die Terrassentür zu dem Gebäude in der Klingenstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Diebesgut und machten sich danach unerkannt aus dem Staub.

Die Höhe des enstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Klingenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Nummer 07131 104 4444 zu melden.