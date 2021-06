A656 bei Edingen. (pol/lyd) Zu einem Autobrand und einem langen Stau kam es am späten Mittwochnachmittag auf der Autobahn A656 in Richtung Mannheim.

In der Nähe von Edingen hatte sich am späten Nachmittag ein baustellenbedingter Stau gebildet. Ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer hatte diesen gegen 17.25 Uhr zu spät bemerkt und war dem bremsenden Kleinlaster vor ihm ins Heck gefahren. Nach dem Aufprall lenkte er seinen Hyundai reflexartig nach rechts und prallte in die dortige Schutzplanke. Danach fing der Wagen Feuer.

Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten nun den Brand mit Feuerlöschern und anderen Hilfsmitteln erfolglos zu löschen. Erst die verständigten Feuerwehren aus Heidelberg und Mannheim brachten den Vollbrand unter Kontrolle und konnten das Feuer schließlich löschen.

Bei dem Unfall und dem Brand wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 25.000 Euro Sachschaden. Zudem wurde die Fahrbahndecke des Seitenstreifens durch den Brand beschädigt.

Die A656 war Richtung Mannheim bis etwa 18.10 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Es kam zu einem sechs Kilometer langen Stau, der bis zum B37-Anschluss in Heidelberg zurückreichte.

Update: Mittwoch, 23. Juni 2021, 20.30 Uhr