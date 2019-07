Von Benjamin Miltner

London/Leimen. Sie machten kurzen Prozess: Am Donnerstagnachmittag zogen erst Simona Halep, dann Serena Williams ins Finale des legendären Tennisturniers von Wimbledon ein. Die beiden Damen zeigten Rasentennis in Perfektion, so wie einst Boris Becker. Der dreimalige Turniersieger aus Leimen - Spitzname Bum-Bum-Becker - kommentierte die Spiele als BBC-Experte in seinem Wohnzimmer, dem Centre Court. Game, set and match - Spiel, Satz und Sieg war dort der berühmte Dreiklang.

Going once, going twice, sold - zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten hieß es dagegen zeitgleich immer wieder im Auktionshaus Wyles Hardy & Co, eine gute Autostunde entfernt. Dort fand am inDonnerstag der letzte Tag der Zwangsversteigerung von insgesamt 82 Gegenständen aus dem Besitz von Boris Becker statt. Über eine halbe Millionen Euro brachte dem Insolvenzverwalter der Verkauf von Pokalen, Medaillen, Uhren, Tennisschlägern, Uhren, Pullundern, einem Buch und weiteren Raritäten ein.

Boris Becker kommentiert zurzeit in Wimbledon. Foto: Paston

Beispiele gefällig? Die Goldene Kamera von 1989 brachte 13.300 Euro, der Bambi als "Mann des Jahres" 34.000 Euro, die Replik des Pokals für den Sieg im Davis Cup 1988 etwa 58.000 Euro und die Kopie der US-Open-Trophäe von 1989. für mehr als 167.000 Euro. Wahnsinn.

Fast beiläufig wird neben diesen Schwergewichten auch ein Utensil mit Leimener Bezug verhökert. "Zur Erinnerung - VfB Leimen" steht auf der Vorderseite eines Ehrentellers aus dem Jahre 1988. Auf der Vorderseite ist das historische Rathaus von Leimen zu sehen - Beckers Geburtsstadt. Auf der Rückseite des 22 Tellers mit 22 Zentimeter Durchmesser ist der Anlass eingraviert: "Davis Cup 1988 Deutschland - Jugoslawien im Juli 1988" heißt es dort.

50 Britische Pfund sind das Einstiegsgebot für diese Rarität. Am Ende geht sie für 910 Pfund - also über 1000 Euro - über den Tisch. "Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge", hatte Becker einst in einem Interview gesagt. Ob er auch an diesem Ehrenteller seine Heimat hing?

Und überhaupt: Boris Becker und VfB Leimen - was hat die Tennislegende mit dem Fußball-Kreisligisten zu tun? Die RNZ begibt sich auf Spurensuche. Stadtsprecher Michael Ullrich kann sich den Zusammenhang nicht erklären. "Solche Teller waren damals jedenfalls eine Modeerscheinung und werden in Leimener Geschäften noch heute so ausgegeben", weiß er zu berichten.

Die Stadt hat im Boris-Becker-Zimmer im Alten Rathaus einen ganzen Saal voller Becker-Utensilien: Briefmarken, Bilder, Fotos, Pokale, Bücher, Tennisbälle, -schuhe und -schläger. "Die Utensilien sind eine Dauerleihe von Herrn Becker, über die wir sehr dankbar sind", so Ullrich. Sie sind damit aber auch noch Beckers Eigentum. Noch sei aber niemand auf die Stadt zugekommen.

Aber zurück zum Ehrenteller, hin zu Hans Appel. Der CDU-Stadtrat war über zwei Jahrzehnte Erster und Zweiter Vorsitzender des VfB, ist heute noch Ehrenvorsitzender. Und tatsächlich: Er erinnert sich, kann kaum glauben, dass das Stück nun über 1000 Euro wert ist und erzählt: "Ich habe den Ehrenteller damals als Glückwunsch seinen Vater übergeben", erzählt Appel.

Der 1999 mit 64 Jahren verstorbene Karl-Heinz Becker war Mitglied des VfB. Sein Sohn Boris auch. "Er hat bei uns in der E-Jugend gespielt und war durchaus talentiert", erzählt Appel. Doch eines Tages entschied der Vater - selbst Tennisspieler -, dass sein Sohn Boris in dieser Sportart größere Chancen hat. "Wie sich rausgestellt hat, war das der richtige Weg", muss Appel schmunzeln, auch wenn er sicher ist: "Er wäre bestimmt auch ein guter Fußballer geworden!"