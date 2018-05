Neckargemünd. (cm) Die Stadt sucht weiter händeringend Wohnraum, um Obdachlose und Flüchtlinge unterzubringen. Dies berichtete Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. "Der Handlungsdruck ist groß und wir haben keine freien Wohnungen zur Verfügung", sagte Volk. "Wir schauen derzeit, was wir kurzfristig realisieren können."

Die Stadt müsse dieses Jahr insgesamt 60 Flüchtlinge unterbringen und sei deshalb mit mehreren Hauseigentümern "in konkreten Verhandlungen", so der Bürgermeister weiter. Man wolle Wohnungen anmieten und somit eine dezentrale Unterbringung erreichen.

All das sagte der Rathauschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf Nachfrage von Petra Groesser (Grüne), die sich allerdings eher für den aktuellen Stand beim klassischen sozialen Wohnungsbau für Menschen mit geringem Einkommen interessierte. "Jeder kann nur an einem Thema gleichzeitig arbeiten", bat Frank Volk um Verständnis. "Die Flüchtlinge haben derzeit höchste Priorität." Die Stadt löse derzeit Probleme, "die wir von oben aufgedrückt bekommen", so der Bürgermeister weiter. Man brauche schnell Wohnraum - und zwar überall in Neckargemünd. Wenn die Stadt Hinweise zu freien Wohnungen im Stadtgebiet erhalte, nehme sie umgehend Kontakt mit den Eigentümern auf.

Anne von Reumont (CDU) betonte daraufhin noch einmal, wie wichtig der soziale Wohnungsbau sei. "Wir waren uns einig, dass wir sozialen Wohnraum schaffen, das sollte höchste Priorität haben", meinte sie. "Wir müssen jetzt anfangen." Volk betonte daraufhin erneut, wie beschäftigt die Stadtverwaltung derzeit sei. Mit der Sanierung des Kiosks im Freibad und dem Dilsberger Feuerwehrhaus würden aktuell schon größere Projekte laufen. "Wir haben aber zwei mögliche Grundstücke im Auge, die sich für den sozialen Wohnungsbau eignen und es sind schon entsprechende Termine ausgemacht", berichtete Volk abschließend.