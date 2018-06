Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Natürlich brachte er zur Autogrammstunde die Silbermedaille mit, die er mit seiner Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea gewonnen hatte, dazu das Trikot: Eishockey-Nationalspieler Frank Mauer hatte jetzt ein Heimspiel in Wilhelmsfeld. Dort ist der 30-Jährige aufgewachsen, spielte Fußball bei der TSG und hatte den Vereinsvorsitzenden Klaus Höhr als Trainer.

Und dennoch zeichnete sich schon früh eine andere sportliche Karriere ab. Zur Veranstaltung vor dem Vereinsheim hatte Höhr, dessen Sohn mit Mauer in dieselbe Klasse ging, ein Album mitgebracht, in dem sich die Kinder selbst vorstellten. Schon damals nannte Frank Mauer "Eishockeyspieler" als Berufswunsch.

Also kam er bereits 2003 zu den Jungadlern Mannheim, wurde dort drei Mal Deutscher Jugendmeister und schwang sich danach auf zu den Heilbronner Falken. 2008 kehrte er als Adler nach Mannheim zurück, absolvierte mit 22 Jahren sein erstes Länderspiel und avancierte zum Publikumsliebling, bis er 2015 zu EHC Red Bull München wechselte.

Und wie war’s in Südkorea beim 4:3-Sieg im Halbfinale über Kanada?, wollte Klaus Höhr wissen. "Unfassbar, was da passiert ist. Danach haben wir es richtig krachen lassen", so Frank Mauer. Die Eishockeyspieler hätten sich auch andere Wettkämpfe angeschaut, zum Beispiel das Skispringen. Oder sich im olympischen Dorf gegenseitig besucht.

Zentraler Treffpunkt sei das Deutsche Haus gewesen. Bei der Erinnerung an das gute Essen, das rund um die Uhr zur Verfügung stand, geriet Frank Maurer ins Schwärmen. Er verriet auch: "Den Geist von Olympia, von dem so oft die Rede ist, gibt’s wirklich."

Der Wilhelmsfelder "Bub" ist mit einer Neckarsteinacherin verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Zur Zeit ist er mit den beiden bei den Schwiegereltern zu Besuch, ehe es im Juli zurück nach München geht. Bei der Autogrammstunde mit dem Eishockey-Star entstand so manches "Selfie".