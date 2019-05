Wilhelmsfeld. (ths) Der Vorsitzende der örtlichen Turn- und Sportgemeinde (TSG), Klaus Höhr, traute am Freitagmorgen seinen Augen nicht: Auf den Banden rund um den Sportplatz und in den beiden Glashäuschen für die Auswechselspieler haben Vandalen sich mit orangenen Spray verewigt und zum Teil nicht jugendfreie Äußerungen hinterlassen.

"Ich bin schockiert und werde diese nicht tragbare Beschädigung von Vereinseigentum zur Anzeige bringen", betonte der Vorsitzende gegenüber der RNZ. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Christoph Oeldorf erfuhr er, dass in der Vergangenheit schon an anderer Stelle "Hobbykünstler" ihr Unheil trieben, diese aber überführt werden konnten. Höhr hofft nun, dass sich Zeugen oder auch Mitwisser bei ihm melden (Telefon: 01 72 / 7 19 02 61), "um eine gütliche Einigung zu erzielen". Die Strafanzeige wolle er erst am Dienstag stellen.

Eigentlich habe er das Sportgelände der TSG am Hirschwald betreten, um den großen Heimspieltag am Samstag mit viel Fußball und weiteren Aktivitäten wie einem Grillfest vorzubereiten. Nun musste eine schnelle Lösung her: Für die Fußballspiele, an denen neben den gesamten Jugendmannschaften auch das Damen-Team teilnahm, ließ er die aufgesprühten Äußerungen mit schwarzer Folie verhängen.