Wilhelmsfeld. (ths) Bei der Vielzahl an Besuchern in der Gemeinderatssitzung in der Odenwaldhalle hätte es Bürgermeister Christoph Oeldorf eigentlich dämmern müssen, dass die verfahrens- und katastertechnische Vorbereitung und Durchführung der Baulandumlegung "Am Buchenhain" nicht so einfach über die Bühne geht. Denn das belegten gerade die vielen Äußerungen in der Fragezeit der Bürger.

Darüber hinaus sorgte noch Rainer Stüwe von der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW) für größere Irritationen, als er mit einigen Fragen darauf verwies, dass ohne Zustimmung des Gemeinderats schon mit Arbeiten auf diesem Aral begonnen und Einzelgespräche mit Eigentümern im Rathaus geführt worden seien. Deshalb forderte er eine Verlegung des gesamten Tagesordnungspunktes.

So weit kam es allerdings nicht, obwohl Stüwe keinerlei Vertrauensbasis zu dem möglicherweise "ohne Ausschreibung" beauftragten Unternehmen erkannte – und obendrein einen Verstoß des Bürgermeisters anprangerte, was seine Informationspflicht gegenüber dem Gremium angehe.

Gegen die Stimmen der GIW beschloss letztendlich nach umfangreicher Debatte der Gemeinderat, das Vermessungsbüro Schwing und Neureither mit der Bearbeitung der Baulandumlegung und der Abmarkierung neuer Grenzpunkte zu beauftragen.

Wieso kam es überhaupt zu solch einem Eklat, obwohl der Rat zuvor noch sein einstimmiges Plazet zur Aufhebung des Beschlusses über die Anordnung der Baulandumlegung des mit dem neuen Bebauungsplan eng verquickten, schon bestehenden Plans "Laiersberg 1" fasste?

Zudem gab es keinerlei Diskussionen darüber, mit Jürgen Seib von der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW), Werner Hertel (Freie Wähler), Barbara Türk (GIW) und Reiner Schorr (CDU) einen nicht-selbstständigen Umlegungsausschuss zu benennen. Bürgermeister Oeldorf hielt sowohl die Stüwe-Kritik als auch später die Vorwürfe der Bürger für "nicht nachvollziehbar", zumal "alles kommuniziert" werde.

Ferner erachtete er den Vorwurf, von einem Bauträger und damit verbundenen Hochhäusern zu sprechen, für nicht haltbar. Denn es gehe nur um einen für die Straße, zudem sei noch nichts beschlossen. Auch werde dazu "kein Bebauungsplanverfahren" verhandelt.

Zur Seite sprang dem Rathauschef insbesondere neben Stefan Lenz (FW), der sich "ausführlich informiert" fühlte, auch Vermessungsingenieur Matthias Neureither. Er kündigte zu allen Kernpunkten "offene Gespräche" an. Darüber hinaus wollte der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, jedem Besitzer in dem betroffenen Gebiet sämtliche Ängste nehmen.

Auch denjenigen, die mit hohen Summen jonglierten, weil noch keine Erschließungsbeiträge für das Areal "Am Buchenhain" vorlägen. "Wir werden niemanden an die Wand fahren", betonte er und sicherte außerdem zu, "jede Frage entsprechend zu beantworten".