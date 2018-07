Gar nicht mal so einfach, in einem Bubbleball das Gleichgewicht zu behalten - und dann auch noch ordentlich zu kicken. Foto: Alex

Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Hans Happes, eine Institution im Sportgeschehen des Luftkurorts, bleibt bei der TSG Wilhelmsfeld präsent. Im vergangenen Jahr verstarb der "Zauberer", wie man den genialen Mittelfeldstrategen in seiner Aktivenzeit auf dem Sportplatz nannte, im Alter von gerade mal 67 Jahren. "Die Erinnerung an ihn, der sich in jedem Ehrenamt aufopferte, darf nie aus unserem Erinnerungsvermögen rücken", betonte der TSG-Vorsitzende Klaus Höhr gegenüber der RNZ.

Deshalb sollte das Sommerfest am Samstag, das immer eine Woche nach dem von der TSG veranstalteten Kerwelauf stattfindet, mit einem besonderen Event verbunden werden. "Ein reines Gedächtnisturnier mit Fußballteams aus der Region würde dem langjährigen Trainer und Initiator einer von ihm ausgehenden Fußballmacht im Mädchen- und Frauenfußball nie gerecht werden", erklärte der Vorsitzende weiter.

Und in Nicola Junghans aus dem Verwandtenkreis der Happel-Dynastie fand er eine Mitstreiterin, die im Vereinsleben kulturelle Veranstaltungen koordiniert. Die 25-Jährige schnürt selbst bei der TSG die Fußballstiefel und schafft beim "Anpfiff ins Leben" für Kinder Perspektiven. Sie rannte mit ihren Idee, ein Bubble-Soccer-Turnier zu Ehren ihres verstorbenen Onkels zu veranstalten, offene Türen ein. "Bubble-Fußball gehört zu den Freizeitaktivitäten, bei denen die Teilnehmer über ihren Oberkörper aufblasbare, meist transparenten Bubblebälle stülpen und damit Fußball spielen" erklärte sie. Da sowohl Oberkörper als auch Kopf durch die Hülle einen kompletten Schutz erfahren und durch ihren Durchmesser bis eineinhalb Metern wie eine Art Airbag wirken, entsteht natürlich ein sich vom klassischen Fußball komplett unterscheidendes Spielprinzip, so die begeisterte Fußballerin - quasi ein "Kicken mit Knautschzone".

"Der Spaß steht im Vordergrund und das hätte meinem Bruder gefallen", verwies Peter Happes auf das Naturell des Verstorbenen, der genau wie der heutige Beitrags- und Dateiverwalter bei der TSG selbst in diesem Jahr auf eine 60-jährige Mitgliedschaft zurückblicken könnte.

Rund 70 Teams, die aus je sieben Spielern bestanden, meldeten sich spontan zu diesem Turnier und versuchten dann innerhalb von sieben Minuten den Ball ins gegnerische Tor zu befördern - oft mit ganz eigene Strategien. Als relativ populär stellte sich dabei heraus, doch einige gegnerische Spieler aus dem Gleichgewicht zu bringen und danach auf Torejagd zu gehen.

"Nicht nur gegenseitig wegdrücken, sondern auch das Tor suchen", mahnte Moderatorin Junghans an, die auch dafür sorgte, dass die Mannschaften wie bei der aktuellen Fußball-WM unter einem Ländernamen spielten. Am besten setzten diesen Hinweis nach Vor-, Zwischen- und Endrunde die "Färöer Inseln" um. Hinter diesem Namen verbargen sich die Fußballer des SV Altneudorf. Sie besiegten im Endspiel "Belgien" mit Corbin Schäfer und seinen Freunden 3:2 im Elfmeterschießen.

Logischerweise überreichte Peter Happes als einstiger Vorsitzender den von seiner Familie gesponserten Wanderpokal. Happes schlug in seiner aktiven Zeit ebenfalls eine scharfe Klinge im Fußball, wollte sich zuvor - im Gegensatz zu seinem Cousin Helmut Junghans - nicht in einen Bubbleball zwängen. "Schon etwas eng und schwitzig", meinte der 69-Jährige Junghans verschwitzt zu seinem Auftritt für das Team "Kroatien".

Unter den vielen Zuschauern weilte auch Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Lenz und zeigte sich begeistert von der Spielweise. "Wir werden als Freie Wähler im nächsten Jahr ebenfalls ein Team gründen", versprach der Gemeinderat seinem Ratskollegen Höhr. Jener versäumte es später nicht, Fritz Gutfleisch, Gustav Jörder, Karl Laier und Adam Schmitt ihre Mitgliedschaft über sieben Jahrzehnte zu würdigen.

Auf zehn Jahre weniger kam Happes, der die TSG "als zweite Familie" betrachtete, ebenso wie sein Vetter Junghans, Georg Leist sowie Hans und Wolfgang Sauer. Für die "50-Jährigen" Werner Ehret, Rudi Ehrhard, Fritz Gutfleisch, Gerd Reibold und Michael Reinhard gab es ebenfalls viel Lob, genauso wie für die "40-Jährigen" Alexander Ehret, Horst Lenz, Winfried Platzer und Achim Vogel und letztlich für die drei "20-Jährigen" Nikolas Kunkel, Nadja Pitt und Johannes Schweiger.