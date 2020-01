Von Christoph Moll

Wilhelmsfeld. War früher mehr Winter? Eigentlich konnte man darauf wetten, dass es zumindest einmal im Winter in Wilhelmsfeld richtig schneit. Kein Wunder, liegt doch der Luftkurort auf bis zu 550 Meter Höhe. Während es im Tal oft regnete, schüttelte auf dem Berg Frau Holle ihre Kissen aus. Doch inzwischen wäre eine Wette riskant. Tagelanges Schneetreiben mit Dutzenden Zentimetern Neuschnee waren zuletzt eher die Ausnahme. Ganz zu schweigen von diesem Winter.

Was viele Winterliebhaber traurig macht, stört die Männer vom Wilhelmsfelder Bauhof nicht. "Wir sind nicht böse über den milden Winter", sagt dessen stellvertretender Leiter Andreas Krämer. Bisher musste das sechsköpfige Team nämlich nur an sieben Tagen zwischen dem 20. November und dem 13. Dezember wegen überfrierender Nässe und etwas Schneefall zum Winterdienst ausrücken – so wenige Tage wie seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen im Jahr 1996 nicht: "So einen Winter hatten wir seither noch nicht", betont Krämer. Zum Vergleich: Im vorangegangenen Winter wurden Einsätze an insgesamt 23 Tagen gezählt, im Winter 2004/2005 waren es sogar fast 40 Tage.

Der Winterdienst in Wilhelmsfeld ist besonders aufwendig. Denn wegen der Topografie des Odenwalddorfes gibt es besonders viele Steilstrecken. Das Straßennetz ist über 40 Kilometer lang. Manche Straßen sind Sackgassen und führen nur zu wenigen Häusern, müssen aber auch geräumt werden. "Wir fahren zwei Drittel vorwärts und ein Drittel rückwärts", beschreibt es der stellvertretende Bauhofchef Andreas Krämer. Den Winterdienst teilen sich sechs Bauhofmitarbeiter. Immer einer muss gegen 3 Uhr aufstehen und nach dem Wetter schauen. Sind weder Eis noch Schnee in Sicht, kann er sich wieder hinlegen. Andernfalls ruft er einen Kollegen an, der dann mit ihm ab 3.30 Uhr auf dem inzwischen 18 Jahre alten, aber unverwüstlichen Unimog für freie Straßen sorgt. Sie werden um 13 Uhr von der zweiten Schicht abgelöst, die dann bis in die Nacht die Straßen freimacht. Außerdem müssen kleinere Wege mit einem Radlader und etwa zwei Kilometer Gehwege per Hand mit Schneeschaufeln geräumt werden – eine besonders anstrengende Arbeit. Die längste Treppe des Ortes hat immerhin 136 Stufen. cm

Es habe zwar in den vergangenen Jahren auch schon milde Winter gegeben. "Dass es aber durchgehend solche Plusgrade hat, gab es noch nicht", meint Krämer. Die niedrigsten Temperaturen seien wenige Minusgrade gewesen. "Wir hatten hier sonst auch schon minus 20 Grad", erinnert sich der Bauhof-Vizechef.

Ende der 90er Jahre wurde einmal eine Schneehöhe von 30 Zentimetern gemessen, 1968 waren es sogar einmal über 40 Zentimeter. Dass der Februar noch viel Schnee bringt, glaubt Andreas Krämer nicht. Die Wetterprognosen würden nicht darauf hindeuten.

Ganz auszuschließen sei dies aber freilich nicht: "Der Winter ist noch nicht vorbei", weiß Krämer. Auch noch im März und im April könne es schneien. Im Jahr 2001 habe es Mitte April einmal jede Menge Neuschnee gegeben.

Langweilig wird es dem Bauhof dennoch nicht. "Wir haben einen Haufen Arbeit und können nun vieles aufholen, das liegengeblieben ist", erklärt Krämer. Zäune werden repariert, Hecken geschnitten, Blumenbeete angelegt. "Das können wir sonst erst im April machen", so der Mann vom Bauhof. Positiv wirkt sich der milde Winter auch auf die Finanzen der Gemeinde aus.

Denn von den 90 Tonnen Streusalz im Silo wurden bisher erst rund 20 Tonnen gebraucht. Allzu lange ist dieses aber nicht haltbar, da die Salzkristalle mit der Zeit verklumpen. "Wir müssen es deshalb in Bewegung halten", sagt Krämer, der als Wilhelmsfelder dennoch den Schnee etwas vermisst: "Der gehört hier eigentlich dazu."

In seiner Freizeit freut er sich aber über den milden Winter, da er die Kart-Jugend im Nachbarort Altenbach trainiert. Und dies sei nun auch im Winter im Freien möglich. "Wir werden auch wieder richtige Winter kriegen", meint Krämer. "Ich denke nicht, dass es so bleibt."

Das hofft auch Christoph Oeldorf. "Richtig Schnee wäre toll, über 20 bis 30 Zentimeter würde ich mich nicht beschweren", sagt der Bürgermeister. "Einen ständigen Wechsel mit Tauwetter brauchen wir aber nicht." Oeldorf würde sich auch freuen, wenn bei ausreichend Schnee die Loipe durch den Heimat- und Verkehrsverein für Skilangläufer gespurt werden kann. "Es ist alles vorbereitet", so der Bürgermeister.

Der Schneefall an einem Tag im Dezember habe selbstredend nicht ausgereicht. Oeldorf erinnert sich, dass es in seiner Jugend viel mehr Schneetage gab und er oft Schneemänner baute – selbst in seiner im "Tal" gelegenen Heimatgemeinde Hirschberg. "Es ist dieses Jahr schon außergewöhnlich mild", meint er. "Der Mensch hat sicher einen Einfluss, aber ich hoffe, dass das nur Schwankungen sind." Damit auch Wilhelmsfelder Kinder künftig wissen, was ein Schneemann ist ...