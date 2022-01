Wilhelmsfeld. (pau) Gewaltfrei für Demokratie einstehen, an Werten festhalten, für das Gemeinwohl kämpfen: Auch 125 Jahre nach der Ermordung des philippinischen Nationalhelden und Freiheitskämpfers José Rizal, können die Menschen noch immer etwas von ihm und seiner Geschichte lernen. "Es ist an uns, sein Lebenswerk in die Gegenwart zu überführen. Denn Rizal stand für seine Ziele ohne Schwert, ohne Pistole, ohne Gewalt ein." Die Gedenkfeier im "Rizal-Park" bei der Odenwaldhalle nahm Bürgermeister Christoph Oeldorf nun zum Anlass, an die Vernunft der Menschen mittels einer Videobotschaft zu appellieren.

Denn weil Corona ein gemeinsames Gedenken Rizals unmöglich macht, entschied die Gemeinde, die Kranzniederlegung am Denkmal aufzuzeichnen und ins Internet zu verlegen. Oeldorf erinnerte daran, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass die Menschheit heute in Deutschland gut und in Frieden leben könne. Dass der Rechtsstaat funktioniere, sei im Vergleich zur Kolonialzeit ein wichtiges Gut: "Das gilt es zu schützen", so der Rathauschef.

Ein Tenor, den auch Reinhold Lövenich, Commander des 1997 gegründeten Chapters (Kapitel) "Knights of Rizal Wilhelmsfeld", im Beisein seines Vorgängers Werner Filsinger anstimmte. Lövenich appellierte an die Meinungsfreiheit, also das Recht auf freie Meinungsäußerung, das in vielen Teilen der Erde noch immer nicht greift. Dabei sei es so wichtig, sich in sein jeweiliges Gegenüber zu versetzen, hinzuhören, andere Meinungen neben der eigenen zuzulassen. "Das unterscheidet die Demokratie von der Diktatur", so der Redner.

Lövenich appellierte daran, Minderheiten zu schützen, leise Stimmen hörbar zu machen. Und nicht allen Informationen und Behauptungen sofort Vertrauen zu schenken. "Fehlinformationen gefährden Diskussionen und untergraben letztendlich das Vertrauen in mühselige Entscheidungsprozesse." Dass Dmitry Muratov aus Russland und die philippinische Journalistin Maria Ressa den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für das Recht auf freie Meinungsäußerung erhalten sollten, bewertete der Commander als freudige Entwicklung.

Er erklärte, dass im kommenden Jahr auf den Philippinen Wahlen anstünden, und dass José Rizal davon seinerzeit hätte nur träumen können. Denn er wurde vor 125 Jahren von der spanischen Krone in Barcelona verhaftet. Ihm wurde wegen Anstiftung zur Rebellion und Verrates der Prozess gemacht. Auf dem Bagumbayan-Feld vor den Toren der Hauptstadt Manilas, dem heutigen Rizal-Park, erfolgte anno 1896 dann die standrechtliche Erschießung des damals 35-jährigen Arztes. In seinem Todesjahr studierte er fünf Monate in Heidelberg Augenheilkunde und verbrachte zwei Monate als Gast von Pastor Karl Ullmer in Wilhelmsfeld.