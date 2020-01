Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Zum 123. Mal jährte sich ein Tag vor dem Jahreswechsel die Hinrichtung des philippinischen Nationalhelden und Freiheitskämpfers José Rizal. Denn die spanische Krone als Kolonialherr nahm die Wirren der Revolution auf den Philippinen zum Anlass, den 35-jährigen Arzt und Schriftsteller in Barcelona zu verhaften, als er sich auf einem Schiff Richtung Kuba befand, um der spanischen Armee als Mediziner zu dienen. Ihm wurde wegen Anstiftung zur Rebellion und Verrates der Prozess gemacht. Auf dem Bagumbayan-Feld vor den Toren Manilas, dem heutigen Rizal-Park, erfolgte anno 1896 dann die standrechtliche Erschießung. Der Patriot weilte im Todesjahr fünf Monate in Heidelberg und studierte neben der Augenheilkunde die deutsche Sprache. Die letzten zwei Monate davon verbrachte er als Gast von Pastor Karl Ullmer in der beschaulichen Odenwaldgemeinde, was sich in regelmäßigen Kranzniederlegungen anlässlich dieses Ereignisses zeigt.

Dem im Juli 2019 verstorbenen Altbürgermeister und Ehrenbürger Manfred Holtzmann verdankt man übrigens die stete Erinnerung. Die zeigt sich neben einer nach Rizal benannten Straße in dem 1978 eröffneten und mittlerweile großzügig umgebauten Rizal-Park bei der Odenwald-Halle. Dort befindet sich auch ein Wasserbecken, in dem acht Steininseln die Hauptprovinzen der Philippinen symbolisieren; davor steht eine überlebensgroße Statue Rizals.

Der Park entwickelte sich in der Zwischenzeit zu einem wahren Mekka nicht nur für die Vertreter des philippinischen Ordens der "Knights of Rizal", also der "Ritter Rizals". Die kamen ebenso zur Kranzniederlegung wie viele Gemeinderäte des Luftkurorts und vor allen Dingen die Generalkonsulin der philippinischen Botschaft in Deutschland, Evelyn Dominguez Austria-Garcia. Sie hielt in ihrer Ansprache die Erinnerung an diesen "Bürger erster Klasse" für besonders wichtig, da er mit seinen Gedanken nach Freiheit und Bildung auch heute noch die Gesellschaft bewege.

Einen ähnlichen Tenor vertrat ebenfalls der Bürgermeister von Wilhelmsfeld, Christoph Oeldorf. Als "schärfstes Schwert im Kampf um Unabhängigkeit und bessere Bildung" erkannte er bei Rizal nämlich als Grundlage "für Demokratie, Frieden und Freiheit", "das Wissen der Bevölkerung". Diesen tragenden Pfeiler gelte es bei Wahrung der Bildungschancen auch in heutiger Zeit zu erhalten. Deshalb rief der Bürgermeister zu einer aktiven Beteiligung am Gemeinwesen auf, das vielfältige Meinungen und Ansichten tolerieren müsse. "Lassen Sie uns weiterhin dafür Sorge tragen, dass allen der Zugang zu Lehre und Forschung möglich ist", betonte er ganz im Sinne dieses "großen Mannes José Rizal".

Ganz tief in der Vita des Nationalhelden schürfte dazu Reinhold Lövenich, der Commander des 1997 gegründeten Chapters (Kapitels) "Knights of Rizal Wilhelmsfeld" im Beisein seines Vorgängers Werner Filsinger. Ganz bewusst legte nämlich Rizal auf seine ethnische Herkunft "Indio" wert, wie man in der spanischen Fremdherrschaft die philippinischen Einheimischen nannte. "Er wollte die Menschen seines im Entstehen begriffenen Landes nicht in verschiedene Untergruppen unterteilt wissen", interpretierte er damit die Streichung von "chinesischem Mischling" in seinem Todesurteil, was ihm in den Augen der Kolonialmacht damals eine höhere Stellung einräumte.

"Wir sind immer dann erfolgreich, wenn wir die Fähigkeiten von vielen verschiedenen Menschen zusammenbringen", wandte er sich in diesem Zusammenhang gegen Rassendiskriminierungen und trat für eine Gemeinsamkeit ein. "Warum sollten wir hier beispielsweise nicht von philippinischem Pflegepersonal oder anderen Qualifikationen profitieren und umgekehrt die philippinische Gesellschaft von den Rücküberweisungen und Erfahrungen ihrer zeitweise auswärtigen Arbeiter", trat der Commander hierbei ebenso für einen regen Austausch ein.