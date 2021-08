Von Lukas Werthenbach

Wiesenbach. Es sind im wörtlichen Sinne "ungelegte Eier", die im Ortsteil Langenzell und darüber hinaus seit einigen Monaten für Diskussionen sorgen: Landwirt Robert Keck plant angrenzend an seinem Hof, nördlich der Landesstraße L 532 und westlich der Langenzeller Straße, den Bau eines Bio-Legehennenstalls nach der EU-Ökoverordnung für fast 15.000 Hühner.

Derweil regt sich gegenüber, bei den Bewohnern des Hofguts, bekanntlich massiver Widerstand (vgl. Artikel unten). Nun gab es erste Gespräche zwischen Bauherr Keck und Vertretern des für die Genehmigung zuständigen Landratsamts. Zur Sprache kam dabei auch eine Petition, die das "Aktionsbündnis" der etwa 30 Hofgut-Bewohner im Landtag eingereicht hatte. Die RNZ gibt einen Überblick über den aktuellen Stand:

Legestall in Langenzell Der geplante Legehennenstall von Landwirt Robert Keck ist als eingeschossiges Gebäude mit einer Länge von insgesamt etwa 100 Metern und einer Breite von knapp 27 Metern vorgesehen. Das Satteldach soll eine Firsthöhe von fast sieben Metern haben. Das Gebäude umfasst fünf Stallabteilungen für je 3000 Legehennen. Im Innern sind ein Eiersortierraum und Lager mit weiteren Räumen geplant. Zudem soll ein acht mal sieben Meter großes "Kotlager" mit betoniertem Waschplatz und Verladestelle entstehen, zusätzlich sind zwei Futtersilos mit jeweils 20 Kubikmeter Fassungsvermögen und einer Höhe von etwa sechs Metern beabsichtigt.Die umzäunte Auslauffläche soll etwa sieben Hektar groß werden. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises muss nun unter anderem noch prüfen, ob eine sogenannte "Beeinträchtigung öffentlicher Belange" vorliegt: Dies können laut Baugesetz zum Beispiel "Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft" sein. Das Landratsamt erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass die "Anhörung" der Fachbehörden noch nicht abgeschlossen sei. (luw)

> Das Projekt: Der Bauvoranfrage zufolge plant Landwirt Keck, den Hühnerstall als eingeschossiges Gebäude mit einer Länge von insgesamt etwa 100 Metern und einer Breite von knapp 27 Metern zu bauen. Laut den Plänen umfasst das Gebäude fünf Stallabteilungen für je bis zu 3000 Legehennen. Zudem soll ein acht mal sieben Meter großes "Kotlager" mit betoniertem Waschplatz und Verladestelle entstehen, zusätzlich sind zwei Futtersilos mit jeweils 20 Kubikmeter Fassungsvermögen und einer Höhe von etwa sechs Metern beabsichtigt. Die umzäunte Auslauffläche wäre demnach etwa sieben Hektar groß.

> Das Verfahren: Der Gemeinderat hatte sich im Februar unter Verweis auf noch ausstehende Stellungnahmen von mehreren Fachbehörden gegen Kecks Bauvoranfrage positioniert. Die endgültige Entscheidung liegt aber ohnehin beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Die Behörde erklärte auf RNZ-Anfrage, dass unter anderem "wasserrechtliche Fragestellungen" geklärt werden müssten, um über eine mögliche Genehmigung des Hühnerstalls entscheiden zu können. "Der Antragsteller muss klären, ob die Erschließung des Grundstückes gesichert ist und wie die Niederschlagswasserbeseitigung, gegebenenfalls -rückhaltung des möglichen Gebäudes erfolgen soll", sagte dazu eine Pressesprecherin.

Ein Neubaugebiet bei den Legehennen? Noch weiter zurück als die Pläne des Landwirts Keck zur Errichtung eines Hühnerstalls reichen die Ursprünge eines anderen möglichen Bauvorhabens im Ortsteil Langenzell: Bereits 2005 wurde die Option eines Mischgebiets in den Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Neckargemünd aufgenommen. Eine Heidelberger Grundstücksgesellschaft, die namentlich nicht genannt werden will, plant auf dieser Fläche an Landesstraße L 532 und Langenzeller Straße ein Wohngebiet. Dieselbe Grundstücksgesellschaft ist auch Eigentümerin des Hofguts, dessen Mieter gegen den Hühnerstall protestieren – der wiederum nur wenige Meter entfernt von jenem Mischgebiet vorgesehen ist. Nach Auskunft von Bürgermeister Eric Grabenbauer sollen auf der etwa 2,5 Hektar großen Fläche 50 bis 70 Wohneinheiten entstehen. Weil es sich um ein Mischgebiet handele, seien zudem einige "nicht störende Gewerbeeinheiten" wie etwa ein Ladengeschäft oder eine Arztpraxis denkbar. Der Gemeinderat sollte Ende vergangenen Jahres einen Grundsatzbeschluss über dieses Neubaugebiet fällen. Diesen vertagte das Gremium aber, weil man zunächst konkretere Informationen über die Pläne haben wollte. Auch sei im Dialog mit den Bürgern erst ein größeres Meinungsbild einzuholen, hieß es damals. Kürzlich erklärte Grabenbauer auf Nachfrage, dass das Thema "voraussichtlich im Herbst" erneut auf die Tagesordnung komme. Und wie vertragen sich die Pläne fürs Neubaugebiet nun mit jenen für den Hühnerstall? Gegenüber der RNZ beteuert jedenfalls die – ebenfalls um Anonymität bittende – Vertreterin der Grundstücksgesellschaft: Der Protest der Hofgut-Bewohner, zu denen sie selbst sich auch zähle, habe rein gar nichts mit etwaigen Sorgen wegen eines möglichen Wertverlusts der geplanten Wohnungen zu tun. "Das Thema Bebauung im Rahmen der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans sehen wir hiervon völlig unabhängig, da es sich in der Entwicklung ganz am Anfang befindet." Vielmehr gehe es um den "Schutz" des bereits bestehenden Hofguts. "Wirtschaftliche Auswirkungen" befürchte man etwa wegen des erwarteten "bestialischen Gestanks" durch den Hühnerkot: "Mieter haben bei Belästigungen das Recht zu Mietminderungen." (luw)

Demnach wäre dann ein "Antrag auf Gewässerbenutzung (Einleitung von Niederschlagswasser ins Grundwasser oder in ein oberirdisches Gewässer) mit einem Bauantrag für die baurechtlichen Tatbestände" zu stellen. Zudem müsse Keck diesem Antrag eine "Immissionsprognose" über mögliche Geruchsbelästigung beifügen. Wann über eine Genehmigung entschieden wird, ist noch nicht absehbar.

> Die Sicht des Landwirts: Robert Keck betonte auf Anfrage der RNZ, dass er "keinen Nachbarschaftsstreit" wolle und er generell ungern in der Öffentlichkeit stehe. Vielmehr wolle man eine Lösung, mit der möglichst alle in der Umgebung gut leben könnten. Zugleich hoffe er auf Verständnis dafür, dass der bisherige Plan für den Betrieb eine mögliche Maßnahme sei, um "den Standort für die Zukunft gut aufzustellen". Dazu würde für ihn die professionelle und nachhaltige Produktion regionaler Lebensmittel gehören. Mit Blick auf die Zahl von knapp 15.000 Hühnern im Stall erinnert er an "die stetig steigende Professionalisierung in jeglichen Produktionsbereichen" und unterstreicht, dass man hier die Landwirtschaft "gedanklich nicht einfach außen vor lassen" könne.

Nach dem Gespräch mit den Fachbehörden zeigte sich Keck indes überrascht: "Ich dachte eigentlich, ich bekäme einen Bauvorbescheid, anhand dessen man Punkte wie Wasserrecht und Geruchsbelästigung im Zuge der darauffolgenden Baugenehmigung schrittweise abarbeiten könnte." Stattdessen aber müsse man mit zahlreichen Gutachten für geschätzt mehrere Tausend Euro "in Vorleistung" gehen – jedoch mit der Gefahr, dass das Vorhaben am Ende doch nicht genehmigt werde.

Zudem berichtete der Landwirt, dass die vom "Aktionsbündnis" beim Landtag eingereichte Petition bereits die zuständigen Behörden beschäftige. Auf wiederholte Nachfrage der RNZ – nach einer zunächst ausweichenden Antwort – bestätigte das Landratsamt dazu letztlich: "Ja, vom Landratsamt ist eine Stellungnahme an das Regierungspräsidium Karlsruhe abzugeben."