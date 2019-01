Von Klaus Emig

Wiesenbach. Den Nachbarn stinkt es. Und zwar gewaltig. Daher machten sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihrem Ärger Luft und beschwerten sich über die Shisha-Bar an der Ecke von Haupt- und Vorstädter Straße. Bewohner des Gebäudes sowie Anwohner hatten sich eingefunden, um ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Zunächst äußerte sich ein Anwohner der Vorstädter Straße: Für das zur Einrichtung einer Pizzeria vorgesehene Lokal sei doch eine Nutzungsänderung erforderlich, um dort eine Shisha-Bar betreiben zu dürfen, meinte er. Er sprach über "rege Kontakte" mit Behörden und weiteren eventuell zuständigen Stellen. Dabei habe er "nur schwammige Auskünfte" erhalten. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe sich "noch nicht eindeutig erklärt", so seine Aussage. Allein für die Änderung der Öffnungszeiten bräuchte man doch eine Genehmigung, war er überzeugt. Und: Die Interessen der Anwohner hätten Vorrang vor den Interessen eines Betriebes.

Von den aufgebrachten Anwohnern wurde eine Vielzahl von weiteren Vorwürfen vorgebracht. So sei im Sommer ein Lärmprotokoll geführt worden. "Jede Nacht haben wir diesen Lärm, Musik, Autogeräusche, Geschrei und Gekicher", lautete eine der Beschwerden. Geklagt wurde über Schlafmangel und Schlafstörungen.

Durch eine offene Tür zum Wohnbereich des Gebäudes würden "giftige Gase" hochsteigen, so die Anwohner, die ihre Aussage damit stützten, dass die Feuerwehr überhöhte Werte durch "rausgeblasene Giftgase" gemessen habe. Man könne Fenster nicht mehr öffnen, klagten die Nachbarn der Shisha-Bar weiter.

Die versammelten Anwohner forderten nun von der Verwaltung, eine verantwortungsvolle Regelung zu finden. Denn bisher seien die Erfahrungen mit den Behörden und Ämtern nicht gut gewesen. "Wo sollen wir denn überall anrufen?", fragten sie. Immer wieder heiße es: "Wenden Sie sich an die Gemeinde." Keiner fühle sich zuständig.

Dabei sind die Behörden nicht untätig geblieben: Zu den vor Ort vorgenommenen Maßnahmen gehören unter anderem regelmäßige Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst an den Wochenenden und regelmäßige Kontrollen des Streifendienstes der Polizeireviers Neckargemünd. Auch einen Vor-Ort-Termin mit Verkehrstagfahrt gab es schon, um die Parksituation zu verbessern. Bürgermeister Eric Grabenbauer versprach nun weiter, die gewerberechtlichen und baurechtlichen Genehmigungen zu prüfen und die Beschwerdeführer darüber zu unterrichten.

Angesprochen wurden in der Fragezeit zudem die Aktivitäten des Integrationsmanagers. Für manche Menschen sei er "eine große Hilfe", so die Erkenntnis. Wichtig sei, dass erforderliche Geräte bereitgestellt würden, hieß es. Für Drucker sorge der Gemeindeverwaltungsverband, sagte der Bürgermeister unter anderem. Warum so wenig Informationen zu Bauanträgen in der Einladung zu Gemeinderatssitzungen enthalten seien, wurde ebenfalls gefragt. Dazu Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz: "Wir müssen oft schnell reagieren."