Wiesenbach. (mgs) Der Neubau eines Gebäudes für Schule und Kindergarten nimmt immer mehr Gestalt an. Er ist nicht nur ein dicker Brocken im kommunalen Haushalt, sondern es ist auch eine Herausforderung, die einzelnen Maßnahmen und Gewerke zu koordinieren. Markus Kustocz, Leiter des Haupt- und Bauamtes, schilderte den aktuellen Stand kürzlich im Gemeinderat. Der Estrich wurde aufgebracht und die Heizungsanlage konnte bereits Ende November in Betrieb genommen werden, was der Trocknungsphase des Estrichs entgegenkam. Nachdem dieser nun belastbar ist, können die Arbeiten im Gebäudeinneren weitergehen.

Derzeit sind Handwerker noch mit der Fertigstellung der Gewerke Trockenbau, Elektroinstallation, Lüftungsanlage und Deckenabhängung beschäftigt. Bei Markus Kustocz laufen viele Fäden der umfangreichen Baumaßnahme zusammen. Das merkt man unter anderem anhand der regelmäßigen Sachstandsberichte in den Gemeinderatssitzungen. Auf Nachfrage war von ihm zu erfahren, dass zuletzt die Submission für Arbeiten im Innenbereich – Innentüren, Bodenbeläge, Malerarbeiten – gelaufen ist. Kustocz rechnet damit, dass in der kommenden Gemeinderatssitzung über die Vergabe beraten wird. Der Beginn der Fliesenlegearbeiten steht zeitnah an.

Das Datum für die Einweihung des Komplexes Schule/Kindergarten steht ebenfalls im Kalender. Sie soll am 24. September 2022 stattfinden. Markus Kustocz ist zuversichtlich, auch wenn dieses Ziel sportlich ist. Denn er weiß um die hohe Auslastung der Handwerker, um eventuell auftretende Lieferschwierigkeiten und steigende Preise. Doch nicht nur innen, sondern auch im Außenbereich wird um- und neu gestaltet. Es hat sich schon sichtlich viel getan und wenn es das Wetter zulässt, geht es dort laut Kustocz Ende Februar weiter. Stellplätze müssen fertiggestellt und die Hoffläche vor dem Schuleingang gepflastert werden. Die Tragschicht der neuen Zufahrt wurde noch vor Weihnachten asphaltiert.

Für die Außenanlage – Schulsportanlage und Spielflächen – hat der Ausschuss für Umwelt und Technik einen aus dem Jahr 2018 bestehenden Entwurf vom Ingenieurbüro Zieger und Machauer modifiziert. Demnach werden sich unter anderem der Aspekt der Nachhaltigkeit, die Verwendung heimischen Holzes für die Spielgeräte sowie die Wahl der zu pflanzenden Bäume als Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen wiederfinden.