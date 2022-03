Wiesenbach. (mgs) Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für die Bedarfsplanung der Kinderbetreuungsangebote für das laufende Jahr und bis 2023. Dass für Wiesenbach wie auch für andere Gemeinden die Rahmenbedingungen gleichermaßen Herausforderung und Pflichtaufgabe darstellen, Flexibilität und Zukunftsorientierung erfordern, ließ Bürgermeister Eric Grabenbauer bei der jüngsten Sitzung durchblicken.

"Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und auf Kleinkindbetreuung, damit zusammenhängend bedarfsgerechte Ganztagesplätze, gleichzeitig mehr Geburten und höhere Betreuungsquoten führten und führen zu stetig wachsendem Fachkräftebedarf", stellte Grabenbauer fest. "Und ab dem Schuljahr 2026 gibt es nun auch einen Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung in der Grundschule."

An der Bedarfsplanung der örtlichen Betreuungsangebote für das Kindergartenjahr 2022/2023 haben neben der Gemeinde auch die Träger der Betreuungseinrichtungen mitgewirkt. Dafür ausschlaggebend sind vor allem auch Zahlen. So haben in Wiesenbach 122 Kinder, die über drei Jahre alt sind, Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Davon dürfen 14 sogenannte "Kann-Kinder" – also alle, die früher eingeschult werden – abgezogen werden, sodass das Angebot von 125 gegebenen Plätzen für über Dreijährige ausreicht. Anspruch auf einen Krippenplatz hätten laut Gemeindeverwaltung 81 Kinder.

Zu folgenden Ergebnissen der Bedarfsplanung gab der Gemeinderat seine Zustimmung: Im katholischen Kindergarten St. Michael bleiben die Gruppen, die Angebote wie Ferienbetreuung an Ostern und Pfingsten sowie die Anzahl der Schließtage unverändert. Freie Plätze in den Kleinkindgruppen können mit auswärtigen Kindern belegt werden. Im neuen Kinderhaus "Unterm Regenbogen", das vom Wilhelmsfelder Verein Postillion betreut wird, zieht die derzeitige Ü3-Gruppe aus dem Anbau der Panoramaschule in den Neubau. Die derzeitige altersgemischte Gruppe mit zwei- bis sechsjährigen Kindern wird zur reinen Ü3-Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 14 Uhr und 20 Schließtagen. Im Neubau wird eine U3-Gruppe eröffnet. Und es werden die Kleinsten ab acht Wochen bis zum Alter von drei Jahren aufgenommen, wobei immer nur eine begrenzte Anzahl an Säuglingen betreut werden kann. Geöffnet wird von 7.30 Uhr bis 14 Uhr bei 20 Schließtagen. Das Mittagessen ist im Kinderhaus wie im katholischen Kindergarten verpflichtend zu buchen. Freie Plätze in den Kleinkindgruppen können mit auswärtigen Kindern belegt werden.

Bürgermeister Grabenbauer sieht seine Kommune mit dem Neubau für Schule und Kindergarten sowie den entstehenden Räumen zumindest mittelfristig gut aufgestellt. "Der derzeitige Betreuungsbedarf wird gedeckt und es bestehen ,Reserven’ für die Zukunft", lautete sein Fazit.