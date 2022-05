Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Sein 1250. Jubiläum hätte Wiesenbach im Jahr 2020 gefeiert, wenn nicht die Corona-Pandemie dazwischen gefunkt hätte. Dessen ungeachtet ist die Jubiläumszahl nach wie vor in der Gemeinde präsent und auch die Kerweborscht wählten sie als Motto für das zweitägige Maifest, das man gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr stemmte. Gemäß dem Motto wies auch der Maibaum, den die Kerweborscht für das Fest aufstellten, ein Maß von 1250 Zentimetern auf.

Glücklich über die Entscheidung der Vereine für ein Maifest in diesem Jahr zeigte sich Bürgermeister Eric Grabenbauer, der sich zur Festeröffnung für das Engagement bedankte. Währenddessen baute im Hintergrund auf der Rathausbühne die Band "Potzblitz" ihr Equipment auf, denn am Abend sollte zu ihren Klängen das Fest zur Walpurgisnacht richtig an Fahrt aufnehmen.

Dustin Hoffner, der frisch gewählte erste Vorsitzende der Kerweborscht, berichtete über die Maibaum-Findung. Die Fichte entstammt dem Wiesenbacher Gemeindewald und wurde von den Kerweborscht gefunden, gefällt, geastet, entrindet und für die Maibaumstellung vorbereitet. Dazu musste sie für die stählerne Halterung auf dem Rathausplatz am dicken Ende durchbohrt und abgeschrägt werden. Die ganze Prozedur nahm nicht weniger als die vergangenen Wochen in Anspruch. Der alte Maibaum hatte die letzten zwei Jahre an Lagerungszeit leider nicht überstanden. Die Entscheidung für das Maifest war relativ kurzfristig Ende März/Anfang April erfolgt.

Wo der Hammer hängt, zeigte Bürgermeister Eric Grabenbauer: Ein Schlag – und das Freibier floss. Foto: Alex

Ganz spurlos ist auch an den Kerweborscht die Corona-Pandemie nicht vorüber gegangen. Die Reihen haben sich etwas gelichtet: "Wir sind weniger aktive Kerweborscht geworden", stellte der neue Vorsitzende fest. Nun ist die Rückkehr der eingeschworenen Gemeinschaft angesagt, die ein wichtiger Festfaktor in der Gemeinde ist. Neben dem Maifest sind die Kerweborscht vor allem eben bei der Kerwe aktiv und lassen auch einmal im Jahr die beliebte Pueblo-Revival-Party in der Biddersbachhalle steigen.

Den noch naturbelassenen Baumstamm brachten die Kerweborscht auf Rollbrettern herbei. Schnell war er mit den wichtigen Maibaumutensilien – den Wappen von Gemeinde, Gewerbe und Vereinen und dem grünen mit Bändern geschmückten Kranz – dekoriert und für die Aufstellung bereit. Stangen und Stützen lagen bereit und an zwei Seilen gesichert ging es erstmals unter der Anleitung von Felix Grimm per Muskelkraft Stück für Stück mit dem noch schweren – da frisch geschlagen – Stamm in die Höhe. Am Anfang ging es noch langsam, dann aber immer schneller. Vom Transport über das Schmücken bis zum Aufstellen benötigten die rund 20 beteiligten Kerweborscht gerade mal 35 Minuten.

Das anschließende Freibier vom Fassbieranstich, den Bürgermeister Grabenbauer gerade mal mit einem gezielten Schlag auf den Zapfhahn gekonnt ausführte, hatten sie sich redlich verdient. Der Musikverein, der mit stimmungsvoller Festmusik unterhielt, trumpfte dazu mit einem "Prosit auf die Gemütlichkeit" auf und hätte der Himmel nicht zu tropfen angefangen, wäre das Fest – von Regen verschont – sicher noch ausgelassener ausgefallen.

So mussten die vier "Potzblitzer" Alex, Johannes, Tobi und Gegges mit ihrem rockigen Repertoire gegen die Wetterunbilden dem Publikum einheizen, denn auch auf ein Walpurgis-Feuer verzichtete man in diesem Jahr. Wie viele andere Gruppierungen hat das Lockdown-Geschehen der vergangen zwei Jahre die Wissebacher Hexen gebeutelt, so dass auf einen Auftritt verzichtet wurde. Die Kerweborscht luden mit der Jugendfeuerwehr, die die Bewirtung in gekonnter Weise übernahm, ebenfalls für den Folgetag zum Festaufenthalt ein.

Das Kinderkarussell für die ganz Kleinen, die Wurfbude und der Süßwarenstand sowie der Pilsstand der Kerweborscht und die Kerweborscht-Bar im Rathauskeller unterstrichen den Festcharakter. Nach der Maiwanderung beim Maifest einzukehren war auf jeden Fall für den 1. Mai eine gern genutzte Option.