Vor allem Frauen machten sich in der Museumsscheune mit den bereitgestellten Materialien an die Arbeit. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Es duftet nach Zimt, Glühwein und Gebäck in der Region rund um Heidelberg, dazu erklingt besinnliche Musik auf den Plätzen und immer wieder wird ein bärtiger Mann in Rot gesichtet: Pünktlich zum ersten Advent öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Einige laden bereits ab Freitag, 30. November, zum Bummeln und Schlemmen ein. Die RNZ gibt einen Überblick über die Märkte am ersten Adventswochenende.

Dossenheim

Zum traditionellen Adventsmarkt lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Pankratius mit ihren Organisationen am Sonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr ein. Den Markt auf dem Kirchplatz eröffnet der evangelische Posaunenchor, anschließend tragen die St. Augustinus-Singmäuse, der Kinderchor St. Pankratius, der Singkreis, der Jugendchor und der Kirchenchor Lieder in der Kirche vor. Zudem hat sich der Nikolaus gleich zweimal angekündigt. Die kirchlichen Gruppen sorgen für ein buntes Angebot auf dem Adventsmarkt, im Pfarrhaus werden peruanische Krippen ausgestellt und verkauft. Die Einnahmen sind für gemeinnützige Projekte und die peruanische Partnergemeinde Churin bestimmt.

Gaiberg

Der 35. Gaiberger Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr im Rathaus und im Hof der Kirchwaldschule seine Pforten. Dazu spielt der Musikverein weihnachtliche Lieder, danach führen die Gaiberger Kindergarten- und Schulkinder ein Theaterstück auf. Zur weihnachtlichen Atmosphäre tragen außerdem der evangelische Kirchen- und Posaunenchor, der Männergesangverein und "Choral Community" bei. Die örtlichen Vereine sorgen mit ihren Ständen für ein vielfältiges Angebot auf dem Markt: Neben "Klassikern" wie Flammkuchen, Glühwein und mit Schokolade überzogenen Früchten gibt es auch Spezialitäten wie Quiche, Kürbissuppe und Weihnachtsbier. Geschenkartikel wie Dekoration, Accessoires und Schmuck werden ebenfalls verkauft. Die Vereine spenden ein Viertel ihres Erlöses an Bedürftige in der Region.

Leimen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Georgi-Marktplatz öffnet mit 20 Ständen am Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr. Für die musikalische Einstimmung zum Auftakt sorgen der Posaunenchor und der Kinderchor der Musikschule. Ab 18.30 Uhr spielt die Stadt- und Feuerwehrkapelle weihnachtliche Musik. Weiter geht das Programm am Sonntag, 2. Dezember, ab 16 Uhr mit Männergesangverein, Sängerbund, Schulchor der Turmschule und dem Musikverein St. Ilgen. An beiden Tagen gibt es an den Ständen unter anderem Chili con Carne, Kaffeespezialitäten und Currywurst. Zudem werden handgefertigte Krippen und andere Geschenkideen angeboten, Kinder können sich mit weihnachtlichen Spielen vergnügen und eine Weihnachtstombola für den guten Zweck findet statt.

Meckesheim

Schon am Freitag, 30. November, beginnt der zweitägige Adventsmarkt in Meckesheim. Los geht es um 18 Uhr auf dem Marktplatz: Die Eröffnung durch Bürgermeister Maik Brandt und Sybille Vogt, Vorsitzende der Vereinigung der Selbständigen, umrahmen das Große Blasorchester und das Jugendorchester des Musikvereins. Um 18.30 Uhr kommt der Nikolaus an den Stand des Meckser Kerwevereins. An den Ständen am Rathaus und entlang der Friedrichstraße wird ebenso wie in einigen Geschäften eine breite Palette an Produkten und Leckereien angeboten. Ab 20 Uhr sorgt die Musikschule Neckargemünd mit "Christmas Rock" für Unterhaltung. In die nächste Runde geht der Adventsmarkt am Samstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr. Der Posaunenchor spielt ab 17 Uhr, eine halbe Stunde später kommt der Nikolaus noch einmal an den Stand des Meckser Kerwevereins. Um 18.30 Uhr startet am Samstag die jährliche Adventsfenster-Aktion mit der Beleuchtung des Glockenturms auf dem Alten Rathaus. Dabei wird die über 110 Jahre alte Glocke zum letzten Mal per Hand geläutet.

Neckargemünd

> Mückenloch: Auf dem Dorfplatz im Ortsteil Mückenloch öffnen die örtlichen Vereine ihre Stände am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Feierlich eröffnet wird dieser Weihnachtsmarkt um 17 Uhr, die Trachtenkapelle ist auch dabei. Am Samstag dauert der Verkauf bis 22 Uhr. Wer am Sonntag, 2. Dezember, noch einmal vorbeischauen möchte, kann dies von 12 bis 18 Uhr tun.

> Waldhilsbach: Verkaufsaktionen, das traditionelle Adventscafé und Bastelangebote erwarten die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 1. Dezember, ab 14 Uhr auf dem Hof der Grundschule stattfindet. Zudem gibt es im Schulgebäude ein Märchenzimmer. Als Höhepunkt des Tages wird das "gemeinsame Nikolaussingen" ab 17 Uhr angekündigt.

Neckarsteinach

Erstmals an allen vier Adventswochenenden findet der "Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen" statt. Eröffnet wird er am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr durch Bürgermeister Herold Pfeifer vor dem Geoparkhaus. Dazu spielt das Bläserensemble der Freiherr-vom-Stein-Schule. Die Stände im und am Bürgerhaus sowie im Schwanen- und Nibelungengarten bieten unter anderem Mineralien, Holzschnitzereien, Honigprodukte und Magnetschmuck an. Zudem präsentiert eine Delegation aus Neckarsteinachs Partnerstadt Pargny-sur-Salux Köstlichkeiten aus der Champagne. Am Sonntag, 2. Dezember, öffnet der Markt von 11 bis 20 Uhr. Wichtig für Kinder: Der Nikolaus will an beiden Tagen in die Vierburgenstadt kommen. Erweitert wird das Angebot der örtlichen Vereine und Gewerbetreibenden um Stände, die bisher auf dem Weihnachtsmarkt am Stift Neuburg in Heidelberg zu finden waren. Diese sind auch an den folgenden Adventswochenenden geöffnet.

Nußloch

An drei Tagen ist der Benzenickelbazar rund um den Lindenplatz für Besucher geöffnet. Der Verkauf von Glühwein, "Spezialitäten rund ums Lamm" und weiteren Angeboten beginnt am Freitag, 30. November, um 17 Uhr. Um 18 Uhr tritt der Jugendchor der Musikschule auf, um 18.25 Uhr eröffnet Bürgermeister Joachim Förster den Benzenickelbazar offiziell. Am Samstag, 1. Dezember, beginnt der Verkauf um 15 Uhr, um 15.30 Uhr beginnt das Vorlesen der "Freunde der Gemeindebücherei" im Märchenzelt - bei kostenlosem Eintritt. Um 16.30 Uhr kommt der Benzenickel vorbei. Ab 18 Uhr gibt es in der evangelischen Kirche Adventsgeschichten zu hören, ab 19.15 Uhr spielt die Band Clou. Bereits um 11.15 Uhr beginnt der Verkauf am Sonntag, 2. Dezember. Gleichzeitig spielt der evangelische Posaunenchor, ab 16.30 Uhr tritt der Tanzclub auf und um 17 Uhr kommt der Benzenickel noch einmal. Auch für Freunde von Märchen gibt es am Sonntag eine zweite Gelegenheit: Das Märchenzelt öffnet am Sonntag um 15 Uhr noch mal für Besucher jeden Alters.

Spechbach

Das 36. Spechbacher Weihnachtsdorf auf dem Turnhallenvorplatz öffnet seine Tore am Freitag, 30. November, um 17 Uhr. Bürgermeister Guntram Zimmermann wendet sich in seiner offiziellen Begrüßung ab 18 Uhr an die Besucher. Das Rahmenprogramm gestaltet dabei die örtliche Grundschule. Am Samstag, 1. Dezember, öffnet das Weihnachtsdorf bereits um 16 Uhr, ab 17.30 Uhr stimmt die Turnerkapelle des TV Spechbach die Gäste mit Weihnachtsliedern ein. Zur "After-Weihnachtsdorf-Party" lädt der FC Spechbach am Samstag ab 22 Uhr ein. Mit einem Sack voller Gaben kommt der Nikolaus an beiden Tagen ins Dorf. An den Ständen gibt es unter anderem verschiedenste Getränke mit und ohne Alkohol, Pizza sowie "Pulled Pork Burger". Für Kinder dreht außerdem ein Karussell seine Runden.

Wilhelmsfeld

Rund um die evangelische Kirche öffnen am Samstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr die Stände des Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkts. Dort locken neben einer Tombola auch selbst gebackene Plätzchen und weitere Angebote. Zur offiziellen Eröffnung findet eine musikalische Adventsandacht statt. Pfarrerin Silke Dangel gestaltet Lesungen und Liturgie, die von Werken für Trompete und Orgel umrahmt werden. Am Sonntag, 2. Dezember, geht es bereits um 14 Uhr los; um 19 Uhr schließen die Stände. Im Laufe dieses zweiten Markttages kommt der Nikolaus mit seinen Engeln vorbei.