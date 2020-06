Von Christoph Moll

Schönau. Nach den Pfingstferien kehren auch die Grundschüler in der Region rund um Heidelberg zumindest zeitweise wieder in ihre Klassenzimmer zurück. So will es das Land. Das stellt insbesondere die Stadt Schönau vor ein Problem. Denn wegen der Abstandsregeln müssen die Klassen geteilt werden. Eine Klasse wird künftig in zwei Räumen unterrichtet. Deshalb können auch nicht alle Schüler gleichzeitig im Schulgebäude unterrichtet werden. Die Krux: Da die Grundschule im Stadtteil Altneudorf saniert wird, reicht das Raumangebot in der Carl-Freudenberg-Grundschule in Schönau nicht aus, um die Corona-Vorgaben zu erfüllen. Deshalb wird die Sporthalle im Oberen Tal vorübergehend zu zwei Klassenzimmern umfunktioniert.

"Es wird eng, obwohl die Schule groß ist", erklärt Bürgermeister Matthias Frick. Nach dem Ende der Hauptschule vor einigen Jahren stehen einige Räume leer. Doch da nun eine Klasse in zwei Räumen unterrichtet werden muss, reicht der Platz dennoch nicht. Laut Frick ist geplant, dass die Klassen eins und drei im wöchentlichen Wechsel mit den Klassen zwei und vier in der Schule unterrichtet werden. Alleine dafür würde der Platz ausreichen. "Das wäre nicht das Problem", unterstreicht Frick: "Allerdings läuft parallel noch die Notbetreuung." Und auch für diese würden Räume benötigt. Insgesamt fehlen zwei Räume in der Schule. Die große Aula sei ungeeignet für Notbetreuung oder Unterricht, eine Auslagerung in Räume des ungenutzten Hallenbades – es verfällt seit einigen Jahren – ist völlig undenkbar.

Deshalb bleibt nur die unweit von der Schule entfernte Sporthalle im Oberen Tal. In dieser haben bereits die Vorbereitungen für den Schulbetrieb begonnen. Ein Drittel der Halle wurde abgeteilt und in zwei Klassenzimmer umgebaut. Tische und Stühle sind Frick zufolge ebenso innerhalb eines Tages eingeräumt worden wie zwei Tafeln.

"Der Schulbetrieb ab Mitte Juni ist damit sichergestellt", betont der Bürgermeister. "Wenn sich danach noch etwas an den Vorgaben ändert, können wir noch weitere Teile der Halle umfunktionieren." Der Rathauschef macht deutlich, dass es sich um eine Notlösung handelt, die aber praktikabel sei. "Der TSV ist aber natürlich nicht begeistert", bedauert Frick. So sei der Verein bei der Wiederaufnahme seiner Angebote durch den Schulbetrieb in der Halle eingeschränkt.

Für Frick ist aber bei gutem Wetter im Sommer auch Unterricht im Freien wie zum Beispiel im neuen Außenklassenzimmer auf dem Pausenhof der Schule oder im angrenzenden Stadion denkbar. Und nach den Sommerferien entspannt sich die Lage, da dann die Grundschüler aus Altneudorf in ihre fertig sanierte Schule zurückkehren sollen.