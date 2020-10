Altneudorf. (RNZ/kaf) An der L535 in der Ortsdurchfahrt Altneudorf wird am Mittwoch, 7. Oktober, ein Baum gefällt. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Der Verkehr wird zwischen 9 und 15 Uhr durch eine Baustellenampel geregelt. Zeitweise kann es zu kurzen Vollsperrungen von rund fünf Minuten kommen. Diese werden so getaktet, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nicht beeinträchtigt wird. Der Baum muss laut Mitteilung gefällt werden, weil er nicht mehr standsicher ist.