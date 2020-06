Dossenheim. (dw) Genau die jetzt eingetretene Situation hatte man vermeiden wollen, als man vor mehr als einem Jahr im Eigenbetrieb Wasserversorgung eine personelle Neuorganisation beschloss: Dem Eigenbetrieb fehlt nun nach einem Wechsel ab Juli erneut eine eigene "technische Führungskraft". Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte daher zu, deren Aufgaben für ein Jahr den "Stadtwerken Heidelberg Netze" zu übertragen. Der Beschluss fiel einstimmig, wenn auch einige Ausschussmitglieder den Übergangscharakter der Lösung betonten. Die Kosten werden sich auf voraussichtlich 28.000 Euro belaufen.

Ein Mitarbeiter im Fachbereich Planung und Technik war vor einem Jahr zur "technischen Führungskraft" qualifiziert worden. Dieser war ein zusätzlicher Mitarbeiter zur Seite gestellt worden, der die handwerklich anfallenden Arbeiten erledigt. Im Zusammenhang mit dem Zeitdruck machte genau diese Situation die nun getroffene Entscheidung alternativlos. Eine Stellenausschreibung für einen weiteren Mitarbeiter, der die Anforderungen an eine Führungskraft mitbringt, würde zu einer Überbesetzung des Eigenbetriebs führen, erklärte Martin Niederhöfer. Der Kämmerer bleibt übrigens Betriebsleiter des Eigentriebs.

Die Vorteile der vorübergehenden Vergabe liegen auf der Hand. Die Gemeinde profitiert vom vorhandenen Management. So ist die Notfallnummer rund um die Uhr erreichbar. Die örtlichen Notfallpläne bleiben in Kraft. Und der örtliche Jahresvertrag, der die Vergabe der Reparatur bei Rohrbrüchen geregelt, bleibt ebenfalls unangetastet. Es ist ein enger Austausch geplant. Das war den Gemeinderäten wichtig. Außerdem wird die im Rahmen der externen Vergabe anfallende Ausgabe mit der hausinternen Einsparung verrechnet.

Alles in allem also ein rundes Paket, zumal der Eigenbetrieb unter die Lupe genommen werden soll. "Es ist geplant, den Eigenbetrieb Wasser im Jahr 2020 extern begutachten zu lassen und mit den dann gewonnenen Erkenntnissen gegebenenfalls eine Ausschreibung zu erstellen, um die notwendigen Arbeiten auch dauerhaft fremd zu vergeben", heißt es dazu in der Sitzungsunterlage zu diesem Beschluss. Eine dauerhafte Vergabe wollen die Freien Wähler nicht. Deren Fraktionssprecherin Cornelia Wesch begrüßte die Vergabe als "Zwischenlösung". Aber: "Es ist uns lieber, wenn die Aufgaben bei uns in der Gemeinde verankert bleiben", betonte sie.

Die Wasserversorgung selbst erfolgt übrigens schon lange nicht mehr aus eigenen Brunnen. Wie viele spätestens im vergangenen Jahr erfahren haben – als das blaue Wasser in aller Munde war –, bezieht Dossenheim bereits seit dem Jahr 1979 ihr Trinkwasser vom Heidelberger Wasserwerk Entensee.