Sandhausen/Leimen. (cm) Wenn die Wassermeister der Hardtgruppe wissen wollen, wann ein Spiel der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft beginnt, in die Pause geht oder zu Ende ist, müssen sie nicht den Fernseher anschalten. Ein Blick in die Statistik des Wasserverbrauchs reicht aus. Das zeigte auch die erste Partie der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in München gegen Frankreich. Um 21.52 Uhr stieg der Verbrauch in den Mitgliedsgemeinden Sandhausen, Leimen und Walldorf sprunghaft an. Zum Beginn der Halbzeit stürmten nämlich die Fußballfans gleichzeitig zur Toilette – und sorgten für einen "Pipi-Peak", also eine Spitze in der Statistik des Wasserverbrauchs.

Was in einem Diagramm aussieht wie der Herzschlag, zeigt den Spitzenverbrauch. Wassermeister Timo Rehl vom "Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe" berichtete gegenüber der RNZ, dass der Wasserverbrauch in diesem Zeitraum von rund 750 auf etwa 950 Kubikmeter stieg – und wenig später wieder auf den Ausgangswert fiel. Die plötzliche Steigerung um über 25 Prozent stelle aber kein Problem für die Technik da, erklärt der Fachmann. Ähnliche Anstiege gebe es immer wieder. "Auf den Tagesverbrauch haben Fußballspiele keine Auswirkung", betont Rehl. Dieser bleibt konstant. Vor und nach dem Spiel wurden im Verbandsgebiet keine weiteren Ausschläge registriert. Im Leimener Ortsteil Lingental hingegen schon: Hier gingen die Fans vorausschauend vor Spielbeginn um 21 Uhr

auf die Toilette. Dafür blieb hier der "Pipi-Peak" in der Halbzeit aus ...