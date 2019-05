Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Was für eine Nacht! Es lag etwas Geheimnisvolles in der Luft. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts der Teufel mit glühend roten Augen, gefährlichem Blick und offenem Mund auf. Wohin er auch schaute, hinterließ er einen im wahren Sinne des Wortes unheimlichen Eindruck. Vor allem bei den Hexen, aber auch Kinder und Erwachsene staunten über den Herrscher des Bösen mit den großen Augen. Rund 700 Besucher erlebten am Dienstagabend bei der Walpurgisnacht auf dem Brunnenfeld ein imposantes Spektakel, das von den "Hexen vum Grobrunn" organisiert worden war.

Das Brunnenfeld war voller Besucher, die allesamt gut gelaunt waren. Darunter waren auch viele Kinder. Bevor der Teufel auftauchte, waren bei Anbruch der Dunkelheit zunächst die Hexen aus ihrem Versteck hervorgekommen. Mit Holzmasken und leuchtenden Besen führten sie um den Scheiterhaufen - dieser brannte allerdings noch nicht - einen Hexentanz auf. "Es ist Walpurgisnacht", hörte man quer über das Brunnenfeld. Zu übersehen war das nicht. Vielleicht hörte man das Lied sogar bis nach Nußloch.

Dann tauchte der Teufel auf und zündete den Scheiterhaufen an. Das Feuer brannte lichterloh, Funken flogen gen Himmel, der Platz wurde erhellt und es wurde angenehm warm. Apropos: Das große Spektakel ging bei etwa 13 Grad Celsius über die Bühne. Wer also fror, freute sich über das wohlig-warme Feuer.

Die Hexen schwangen ihre Hüften ums Feuer, während der Herrscher des Bösen sich das Ganze wohlwollend von der Empore aus anschaute. Die Walpurgisnacht, auch Hexenbrennen genannt, machte ihrem Namen alle Ehre. Verbrannt wurde eine auf einem Stuhl sitzende Hexenpuppe. Innerhalb weniger Sekunden war nichts mehr von ihr zu sehen, nur der Stuhl baumelte noch über dem Feuer. Bei einer Zeremonie wurden zwei neue Hexen aufgenommen, nachdem sie geschworen hatten, gute Hexen "nach Sitten und Gebräuchen" der "Hexe vum Grobrunn" zu sein und einen "heiligen" Trunk aus dem "Brunnen" genommen hatten. Erst danach gehörten sie offiziell dazu.

Bevor die Hexen samt Teufel auftauchten, hatte es eine spektakuläre Feuershow der Artistengruppe "Feuerplanet" gegeben. Die Feuerspucker und Feuerschlucker waren zum vierten Mal in Folge dabei. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Feuerkünstler spuckten mit einem speziellen Brandmittel meterhohe Flammen in die Luft, löschten brennende Fackeln im Mund und jonglierten mit Feuerbällen. "Wow", war aus allen Ecken zu hören.

Das Spektakel hatte schon nachmittags angefangen, für tolle Stimmung sorgten verschiedene Guggemusikgruppen. Ums Feuer herum wurde noch bis in die Nacht hinein getanzt.

Der Begriff Walpurgisnacht geht übrigens auf die Benediktinerin und Äbtissin "heilige Walburga" zurück. Sie gilt als die Schutzheilige gegen Pest, Tollwut und Husten. Mit Feuer wollte man einst Seuchen fernhalten.