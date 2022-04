Von Doris Weber

Dossenheim. Der örtliche Standort des "Julius Kühn-Instituts (JKI)" wurde durch den Neubau des Labor- und Bürogebäudes schon rein optisch aufgewertet. Jetzt wurde der Wissenschaftsstandort auch inhaltlich verstärkt. Nachdem das örtliche "Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau (OW)" bereits im September umgezogen war, hat in diesen Wochen auch die Schwester aus Darmstadt, das "Institut für Biologischen Pflanzenschutz (BI)", ihre Räume am für sie neuen Standort bezogen. Damit fällt die schon in der Vergangenheit erfolgte Zusammenarbeit der beiden JKI-Fachinstitute künftig noch leichter.

Johannes Jehle mit Dietrich Stephan am Elektronenmikroskop. Foto: Alex

Davon jedenfalls sind die beiden Institutsleiter Professor Wilhelm Jelkmann (OW) und Professor Johannes Jehle (BI) überzeugt. Die beiden Forschungseinrichtungen ergänzen sich ideal. Während das Team um Jelkmann gezielt den Obst- und Weinbau im Blick hat, forscht das Team um Jehle in der Breite. Jehle sprach vom "Querschnittsinstitut mit Schwerpunkt auf dem Obstbau". Das passt freilich an den Standort auf halbem Weg zwischen der "Blühenden Bergstraßengemeinde" und seinem Weiler "Schwabenheim" nahe der Autobahn A5. Denn die Forschungseinrichtung ist umgeben von weitläufigen Versuchsflächen im Freiland. Ergänzt wird es bald mit neuen Gewächshäusern.

Eine Erfolgsgeschichte der Vergangenheit ist die Forschung zum Apfelwickler, dem weltweit bedeutendsten Schädling im ökologischen wie im integrierten Apfelanbau. Am bisherigen Standort in Darmstadt habe man schon vor Jahrzehnten die Grundlagen gelegt und das Apfelwickler-Granulovirus als natürlicher Gegenspieler identifiziert.

"Ökologisch waren wir schon immer", betont Jelkmann den biologischen Ansatz beider Einrichtungen. Der integrierte Pflanzenschutz sei weit über 30 Jahre alt. Ihre Forschungsergebnisse ordnen sie der Kategorie "Low-risk-Produkte" zu. Sie hätten im Vergleich zum chemischen Pflanzenschutz ein geringeres ökologisches Risiko. Wichtig sei das Gleichgewicht der Spieler und Gegenspieler, womit indirekt das Thema Artenvielfalt angesprochen ist.

Die Forscher konzentrieren sich auf Markorganismen, also Nützlinge wie Nematoden und Florfliegen. Sie experimentieren mit Mikroorganismen wie Viren und es geht um Naturstoffe, also Extrakte aus Pflanzen.

Die räumliche Konzentration im Rahmen der über 30-Millionen-Euro-Investition bietet viele Vorteile. Unter anderem die kurzen Wege für die Forschenden sowie die Nutzung von Synergien im Bereich von Großgeräten und Verwaltungsaufgaben. Auch verfügen die Einrichtungen über unterschiedliche Geräte, die jetzt der jeweils andere nutzen kann. Jelkmann nannte ganz spontan die "Laboreismaschine". Doch nicht jeder Mitarbeitende in Darmstadt ging den Umzug mit. Die Anfahrt zum Arbeitsplatz dürfte wohl nur für den in der Pfalz lebenden Institutsleiter etwas kürzer geworden sein. Zu Laboreinrichtungen und Schreibtischen gehören aber bis zu 50 Wissenschaftler. 30 entschieden sich für den Wechsel. Daher veröffentlichte man bereits zehn Stellenausschreibungen, so Jehle. Der Ausbau des Wissenschaftsstandorts nutzt also auch dem lokalen Arbeitsmarkt.