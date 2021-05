Bammental. (nah) Über 1200 Interessierte hatten sich gemeldet, rund 400 konnten beim "Vatertagsimpfen" in Bammental den Corona-Schutz von Astra-Zeneca erhalten. Möglichst vielen Interessierten, die beim ersten Mal wegen der begrenzten Impfstoffdosen nicht zum Zuge gekommen waren, sollte aber ein Impfangebot unterbreitet werden. Rund 400 weitere Personen waren nun per E-Mail kontaktiert und von der Gemeinde zu einer zweiten Impfrunde eingeladen worden. Dass diese möglich wurde, war dem Umstand zu verdanken, dass es Dr. Sönke Müller und seinem Notarzt-Team gelang, eine ausreichende Menge an Impfstoff zu organisieren. Nun standen sie wiederum bereit, in vier Kabinen Fragen rund um den Impfstoff Astra-Zeneca zu beantworten und ihn zu verabreichen. Die Praxisteams von Dr. Müller und Dr. Heckmann bereiteten die Impfdosen vor.

Da nicht gleich alle Ärzte vor Ort waren, ging es am Anfang nicht ganz so schnell. Die Treppen vor der Elsenzhalle hinunter bildete sich – unter Einhaltung der Abstandsregeln – eine Schlange. Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Martin Beck achtete an der Eingangstür darauf, dass der nächste Impfwillige nur eintrat, wenn der Anmeldungsbereich frei war. Mitglieder der DLRG und der Feuerwehr saßen hier und nahmen die Daten auf.

Die Diskussion um den Impfstoff Astra-Zeneca hatte ein 52-Jähriger aus Schönau aufmerksam verfolgt und wusste bestens Bescheid. "Bedenken habe ich nicht", sagte er. Mittlerweile gebe es mehr Impfstoffexperten in der Bevölkerung als Fußball-Bundestrainer. In jedem Falle sei es wahrscheinlicher, an Corona zu erkranken und einen schweren Verlauf zu haben. Sein persönliches Motiv zur Impfung: "Dass wir endlich das Tragen der Masken hinter uns lassen können."

Nach einem Leben ohne Corona-Regeln sehnten sich alle Befragten zurück. Der bald bevorstehende Sommerurlaub spielte eine kleinere Rolle. Eine junge Frau aus Mannheim, 23 Jahre alt, hatte über eine Bekannte von dem Impftermin erfahren: "Ich habe einfach die Chance ergriffen, geimpft zu werden. Es geht mir gar nicht darum, Freiheiten zurückzugewinnen, sondern dass schnell eine Herdenimmunität erreicht wird." Ihr gleichaltriger Begleiter berichtete: "Ich war ganz überrascht, als ich die E-Mail der Gemeinde in meinem Postfach fand und habe mich gefreut, dass es doch noch mit dem Impftermin klappt."

"Das Impfen ist der einzige Weg raus aus der Pandemie", sagte ein 53-Jähriger aus Mauer. Er fühlte sich ebenfalls bestens über den Impfstoff Astra-Zeneca informiert und sah für sich keine größeren Gefahren. Er begrüßte das Angebot, sich vor Ort impfen lassen zu können. Ebenfalls über Bekannte hatten zwei Sandhäuser vom Impftermin erfahren. "Ich heirate in einem Monat", verriet eine 30-Jährige, die sich eine richtige Feier wünschte und nach der Hochzeit in die Flitterwochen wollte. Und ein 18-Jähriger aus Wieblingen versprach sich ebenfalls Vorteile: "Ich hoffe, dass wir durch das Impfen wieder zur Normalität kommen."

Bürgermeister Holger Karl brachte seine Anerkennung für den Einsatz der Ärzte und der Ehrenamtlichen zum Ausdruck. "Mit den mobilen Impfteams, die nun die Zweitimpfungen in der Biddersbachhalle vornehmen und mit den beiden Impfaktionen und den noch ausstehenden zweiten Impfterminen in der Elsenzhalle sind rund 1000 Personen vor Ort geimpft worden", lobte er das Engagement.