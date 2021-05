Bammental. (cm) Nicht nur aus Bammental und der näheren Region meldeten sich Impfwillige, sondern sogar aus dem Heilbronner und Mosbacher Raum: Das Interesse am "Vatertagsimpfen" in Bammental ist riesig. Über 1200 Anfragen sind bis zum gestrigen Montagnachmittag im Bammentaler Rathaus für die von Dr. Sönke Müller initiierte Aktion eingegangen. Der Internist will an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, zusammen mit mehreren Kollegen Impfwillige ab 18 Jahren mit dem Corona-Vakzin von Astra-Zeneca impfen, das inzwischen nicht mehr nur für über 60-Jährige verwendet werden darf.

"Die Zahl hat unsere Erwartungen übertroffen", berichtete Müller am Montag. "Es ist sehr positiv, dass die Menschen geimpft werden wollen." Deshalb hat der 62-Jährige versucht, noch mehr als die vorhandenen 300 Impfdosen zu organisieren. Rund 400 stehen nun zur Verfügung. "Mehr war leider auf die Schnelle nicht möglich", so der Mediziner.

Wichtig: Die ersten 300 Interessenten, die sich nach Bekanntwerden der von Gemeinde, Feuerwehr und DLRG unterstützten Aktion am Freitagmittag gemeldet hatten, werden von der Gemeinde informiert. Nur wer eine Bestätigung mit einer Uhrzeit erhalten hat, wird auch geimpft. Es soll niemand einfach so an die Halle kommen. "Massenaufläufe wären kontraproduktiv", betont Müller. Die Zweitimpfung erfolgt Mitte Juni.

"Wir waren überrascht, wie viele Personen sich angesprochen fühlten", erklärt Bürgermeister Holger Karl. Nun werde geprüft, ob ein weiterer Termin möglich gemacht werden kann. Müller will hierfür auch die Erfahrungen aus der ersten Aktion abwarten.