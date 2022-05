Von Sabrina Lehr

Spechbach. Das "Buddelteam" ist sauer. In mühevoller Hand- und Schaufelarbeit hat die private Mountainbiker-Gruppe in unzähligen Stunden ihrer Freizeit im Wald von Spechbach eine Mountainbike-Strecke aus der Erde gestampft. Der "Maulwurf-Trail", so der liebevolle Name der Strecke, ist über das 1700-Seelen-Dorf in Mountainbiker-Kreisen bekannt.

Doch neben Radfahrern zieht der Trail regelmäßig Vandalen an: "Störenfriede schmeißen ständig Sachen auf den Trail", berichtet Christian Poslon vom "Buddelteam" der RNZ. Fast täglich lägen große Äste und anderer Unrat auf den Wegen, die die Freiwilligen entfernen müssten. Aber nicht nur das: "Es wurde eine blaue ,Paketkordel’ über den Weg gespannt", so Poslon. Dieser befand sich in der Höhe des Lenkers eines Erwachsenen – was bei Kindern der Höhe des Halses entspricht. Der unrühmliche Höhepunkt der Ärgernisse rund um die Mountainbike-Strecke.

Doch das "Buddelteam" ist nicht nur sauer auf die Vandalen, sondern auch nicht gut auf das Rathaus zu sprechen: "Den Bürgermeister von Spechbach interessiert das nicht", so Poslon. Mehrfach hätten Verantwortliche des "Buddelteams" den Rathauschef Werner Braun angeschrieben und ihm von den Zerstörungen an der Strecke berichtet. "Von der Gemeinde kam aber nichts."

Wer aber ist für das "Kümmern" um den Trail überhaupt zuständig? Ein Blick in die Besitzverhältnisse des Waldgebiets, auf dem die Strecke liegt, ergibt: Der Trail verläuft hauptsächlich auf Gemeindewald, wie das Rathaus auf Anfrage bestätigte. Offiziell genehmigt ist der Trail auch. Seit dem Jahr 2020 radeln Mountainbiker mit dem Segen des Forstamts – eine Seltenheit unter Trails in der Region. Und was hat das ehrenamtliche "Buddelteam" damit zu tun? "Das ,Buddelteam’ hält die Strecke in Ordnung", sagt Bürgermeister Werner Braun. "Unter meinem Vorgänger wurde besprochen, dass die Gemeinde damit keinen Aufwand haben soll."

Aufwendig klingt es indes nicht, was das "Buddelteam" sich von der Gemeinde wünscht: Wie Christian Poslon erklärt, wollen die Betreuer des Trails, dass die Gemeindeverwaltung den Trail beschildert. Dabei soll auf dessen offiziellen Charakter hingewiesen werden sowie darauf, dass "jeder Eingriff eine Körperverletzung darstellt". Eigene Schilder mit einem "Verhaltenskodex" für die Biker würden laut Poslon zwar regelmäßig aufgehängt, aber ebenso regelmäßig von Unbekannten wieder abgerissen.

"Wir können im Wald nicht laufend kontrollieren", verteidigt Braun die Gemeinde, als die RNZ ihn mit den Erfahrungen des "Buddelteams" konfrontierte. Er bestätigte zwar, dass "ganz am Anfang" Vandalismusfälle und Zerstörungen am Trail im Rathaus bekannt wurden. "In letzter Zeit war aber nichts", so Braun. Angesprochen auf den Wunsch der Biker nach einer Beschilderung verweist der Bürgermeister erst auf die selbst gemachten Schilder der Biker, lenkt dann aber ein: Eine Beschilderung sei denkbar.

Angesichts der "Aufgabenfülle" – darunter etwa der Glasfaserausbau im Ort – sei man aber noch nicht dazu gekommen. "Wir freuen uns über den Trail, aber er ist nicht in unserer vordersten Priorität", so Braun. Kurzfristig könne er sich aber vorstellen, vielleicht mit Jagdpächtern zu sprechen, ob diese in Bezug auf Vandalismus etwas beobachtet hätten.

Streckennutzung auf eigene Gefahr

Wer haftet, wenn ein Radler stürzt? Und wer muss einen Mountaibike-Trail instandhalten, also die sogenannte Verkehrssicherungspflicht tragen? An dieser Frage ist die Legalisierung so mancher Mountainbikestrecke schon gescheitert. In Spechbach offensichtlich nicht: Wie das Landratsamt auf RNZ-Anfrage erklärt, ist der Maulwurf-Trail ziemlich genau seit zwei Jahren genehmigt, nämlich seit dem 16. April 2020. Die Genehmigung ist befristet und läuft bis zum 30. April 2023.

Möglich wurde die Genehmigung der Strecke laut Kreissprecherin Susanne Uhrig, nachdem folgende drei Fragen geprüft wurden: "Sind naturschutzfachliche Belange berührt? Wird die Erholung der Waldbesucher negativ beeinträchtigt? In welcher Weise wird der Trail errichtet?" Eine Beeinträchtigung sei "nicht der Fall und es wurden auch keinerlei Kunstbauten wie zum Beispiel Steilkurven, Sprungschanzen und so weiter errichtet", so Uhrig. Auch auf die Frage nach der Haftung auf der Strecke hat Uhrig eine Antwort: "Die Benutzung der Strecke geschieht auf eigene Gefahr." Da keine Kunstbauten auf dem Maulwurftrail errichtet worden seien, entstehe "keine gesteigerte Verkehrssicherungspflicht". "Daher muss der umgebende Wald nicht gesondert kontrolliert werden."

Und wie steht es um den Fortbestand des Maulwurf-Trails nach Ablauf der Genehmigung? "Solange die Benutzung der Strecke nicht zu negativen Auswirkungen auf Natur, Landschaft und die Erholung Dritter führt, spricht nichts gegen eine Verlängerung", so Uhrig. "Wichtig ist zum Beispiel die gegenseitige Rücksichtnahme von Mountainbikern und Wanderern." Auch dürften im Laufe der Zeit keine Kunstbauten errichtet werden. "Das würde wegen der damit entstehenden Verkehrssicherungspflicht zur sofortigen Sperrung führen."