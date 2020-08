Neckargemünd/Meckesheim. (bmi) Erst der Wanderweg zur Bockfelsenhütte, jetzt die Blumenkästen auf der Evian-Brücke: Vandalismus macht sich breit in der Stadt am Neckar. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wurde die Bepflanzung eines der Kästen an der Brücke über die Elsenz herausgerissen. "Die Zerstörungswut, die sich dieser Tage in unserer Stadt zeigt, ist nicht nur sinnlos, sondern vor allem respektlos", schreibt die Verwaltung im sozialen Netzwerk Facebook. Dort berichten weitere Bürger von ähnlichen Vorfällen auf privatem Gelände sowie von Gegenständen, die in der Nacht auf Freitag in die Elsenz geworfen worden sind.

Bereits am Mittwoch hatte die Verwaltung einen Schaden auf dem Wanderweg zur Bockfelsenhütte bemerkt: Unbekannte hatten dort ein Geländer aus dem Fundament gerissen und den Hang hinuntergestoßen – dort geht es 90 Meter und senkrecht in die Tiefe. Bis zum morgigen Sonntag sollen sich die Vandalen bei der Stadt melden – andernfalls wird Strafanzeige erstattet.

Anzeige erstattet hatte auch die Gemeinde Meckesheim wegen mehrerer Vandalismus-Vorfälle in der Nacht auf Samstag, 18. Juli. Damals waren Holzhütten am Festplatz aufgebrochen worden, in der Mühlstraße war ein Sinkkastendeckel entfernt und in den Lobbach geworfen worden. Die vom Bauhof behelfsmäßig zur Absicherung aufgestellte Warnbake ereilte wenig später das gleiche Schicksal. Am gestrigen Freitag vermeldete Bürgermeister Maik Brandt eine Erfolgsnachricht: Zumindest der für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortliche Täter ist dank der Hinweise mehrerer Zeugen ermittelt.