Bammental. (bmi) Für einen Bienenstock kam die Rettung zu spät, die anderen knapp ein Dutzend Insektenvölker in den benachbarten Nisthöhlen blieben unversehrt: Am Freitag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Imkerkasten in der Verlängerung der Industriestraße gerufen. "Zum Glück war nur ein Bienenstock betroffen", sagt Timo Winkelbauer auf Nachfrage. Der Kommandant weist auf die Reisighaufen und das Gras um die abgelegene Stelle hin und meint: "Das hätte richtig blöd werden können."

Wurde es aber nicht. Zum einen, weil Spaziergängerinnen aufmerksam waren, Rauch bemerkten und die Wehr riefen. Zum anderen, weil die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren und so ein Übergreifen des Brandes verhinderten. "Das Feuer war gar nicht so einfach zu lokalisieren, von der Straße nicht einsehbar", so Winkelbauer. Nach einem Fußmarsch über den Berg war dann der stark qualmende Brandherd erreicht.

Nur: Wie löscht man für alle Beteiligten schonend einen brennenden Bienenkasten? "Wir haben zunächst einmal den direkt benachbarten Stock von außen befeuchtet, damit der nicht auch noch anfängt zu brennen", erklärt der Kommandant. Nach dem vorsichtigen Öffnen des betroffenen Kastens wurde sofort eine Stichflamme sichtbar. "Es blieb nichts anderes übrig, als den Deckel abzunehmen und mit einem Hochdruckgerät zu löschen", so Winkelbauer. Der Kasten war komplett zerstört, ein Großteil des Volkes gestorben. Der ebenfalls herbeigeeilte Besitzer beziffert den Schaden auf knapp 300 Euro. Anzeichen für eine Brandstiftung gibt es keine.