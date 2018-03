Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Es ist früh am Abend, die Familie sitzt gemütlich beisammen, da klingelt das Telefon. Die Polizei meldet sich am anderen Ende der Leitung. So schildert eine 54-Jährige den Anfang eines Anrufs, der auch sie fast zum Opfer gemacht hätte. Denn derzeit grassiert eine perfide Betrugsmasche in der Region: Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, warnen vor Einbrechern.

So auch bei der 54-Jährigen. "Mein Mann war am Telefon und man sah richtig, wie seine Mundwinkel ernst nach unten gingen", erinnert sie sich im Gespräch mit der RNZ. Er ließ seine Frau und seine Tochter wissen, dass die Polizei am Apparat sei. "Da kriegt man einen Schreck und geht sofort in die Defensive", weiß sie.

Und der Schreck wurde noch größer: Denn der "Polizist" erklärte, dass es einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben hat. "Er konnte sogar die Straße und die Hausnummer nennen", berichtet die Betroffene. Ganz ausführlich habe er geschildert, wie die Einbrecher über den Balkon eingestiegen seien und welchen Schaden sie hinterlassen hätten. Und, dass die Täter ein Papier verloren hätten: eine Liste mit Namen der nächsten Einbruchsopfer. "Und wir wären die nächsten, sagte der Polizist", berichtet die 54-Jährige über den weiteren Fortgang des Telefonats. Dann habe der "Polizist" angeboten, dass er der Familie alles genau erklären könnte, dazu müsste sie aufs Revier kommen.

Und das war sein Fehler: Denn das genannte Revier machte die Familie stutzig. Bislang war nämlich stets ein anderes Revier für sie zuständig. Zwar bot der falsche Polizist an, dass die Familie auch zu ihrem "normalen" Revier kommen könnte, doch das Misstrauen war geweckt. "Mein Mann hat gefragt, woher er denn wissen soll, ob er es wirklich mit der Polizei zu tun hat", erzählt die 54-Jährige. Denn auch die Telefonnummer war nicht auf dem Display zu sehen. Und so wurde das Gespräch langsam, aber sicher beendet.

Das Paar vermutet, dass dem Betrüger die Sache wohl zu heiß wurde. Denn nach Schmuck oder Wertsachen, wie in den anderen Fällen, fragte er erst gar nicht mehr. Als die Familie direkt nach dem Telefonat bei "ihrem" Revier anrief, war endgültig klar, dass sie gerade mit einem Betrüger gesprochen hatte. "Wir waren nicht die ersten, die deswegen anriefen", sagt die 54-Jährige.

Dennoch ist ihre Geschichte wichtig. Denn sie und ihr Mann sind treue RNZ-Leser. Natürlich lesen sie dabei auch die derzeit vermehrt auftauchenden Berichte von den falschen Polizisten und kennen die Betrügermasche aus der Theorie. "Aber das hat man bei so einem Anruf nicht im Kopf", betont die Frau. Wenn die Polizei anrufe, rutsche einem einfach das Herz in die Hose.

"Ich bin nicht leichtgläubig", sagt die Frau, die ein mittelständisches Unternehmen leitet. "Das klang alles plausibel." Der Betrüger habe ihren Mann mit Namen angesprochen, konnte eine genaue Adresse nennen und es habe tatsächlich schon Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben.

"Die Betrüger machen das schon geschickt", weiß die Betroffene. "Sie nutzen das Vertrauen aus, das man in die Polizei hat."