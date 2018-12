Leimen. (lew) Advent, Advent der Christbaum brennt - Jahr für Jahr sind die Feuerwehren in der Region rund um Heidelberg in der Weihnachtszeit auf dieses Szenario vorbereitet. Doch wie lässt sich das Risiko eines brennenden Baums möglichst minimieren lässt. Tipps hierzu gibt Leimens Feuerwehrkommandant Armin Nelius.

Ganz wichtig und eigentlich logisch sei es, dass man angezündete Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen dürfe. "Niemals, auch nicht für kurze Zeit", betont Nelius. Ebenso empfehle er, einen Feuerlöscher direkt neben den Baum zu stellen, sodass dieser im Notfall schnell griffbereit ist. "Am besten mit Schaumwasser, nicht mit Pulver", rät der Kommandant. Letzteres hinterlasse unschöne Spuren. Farblich ergänze sich der Feuerlöscher ja auch ganz gut mit den roten Kugeln am Baum, führt Nelius zudem einen nicht ganz seriös gemeinten optischen Vorteil ins Feld.

Leimens Kommandant Armin Nelius. Foto: sg

Ein tatsächlich ernst zu nehmender Ratschlag bestehe aber darin, schon beim Kauf des Christbaums darauf zu achten, dass dieser möglichst frisch ist. "Es gibt Händler, da fallen die Nadeln schon ab, wenn die Leute den Baum kaufen", kritisiert Nelius. Auch lege er es den stolzen Baumbesitzern ans Herz, ihren nadelnden Gefährten nach dem Kauf direkt ins Wasser zu stellen, sodass die Zweige nicht allzu rasch austrocknen. Diesen Rat gebe er übrigens jedes Jahr, der zurückliegende Rekordsommer mit seiner lang anhaltenden Trockenheit nehme hier keine Sonderstellung ein.

Christbaumbesitzern, die wissen, dass sie abends gerne mal vorm Fernseher einschlafen, empfiehlt Nelius: "Überlegen Sie es sich zwei Mal, ob Sie das bei brennendem Kerzenschein tun möchten." Dies gelte nicht nur für die Kerzen am Baum selbst, die ja oft erst direkt an Heiligabend angezündet werden, sondern auch für Feuerquellen drumherum, etwa den Adventskranz.

Er könne aber sagen, dass die Leute vorsichtiger geworden sind. "Ich kann mich in den letzten Jahren bei uns an keinen Einsatz wegen eines brennenden Christbaums erinnern." Er selbst sieht das als Feuerwehrkommandant ohnehin pragmatisch: "Nehmen Sie elektrische Kerzen, dann besteht das Risiko gar nicht." Und wie hält er es in seinen eigenen vier Wänden mit dem weihnachtlichen Kerzenbrauch? Nelius: "Es gibt Dinge, die kommen mir nicht ins Haus und ein Christbaum mit brennenden Kerzen gehört dazu."