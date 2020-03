Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Das Problem heißt Wabe 116". So titelte die RNZ unlängst, denn Neckargemünd fühlt sich vom Preissystem des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) benachteiligt: Eine Einzelfahrt mit Bus oder Bahn für einen Erwachsenen kostet 4,30 Euro, obwohl nur zehn Kilometer zwischen dem Neckargemünder Bahnhof und dem Heidelberger Bismarckplatz liegen. Mit dem Auto würden auf dieser Strecke Spritkosten von nicht einmal einem Euro anfallen. Kein Wunder, dass sich da viele gegen den öffentlichen Personennahverkehr und für das Auto entscheiden. Ebenfalls kein Wunder, dass dieses Thema den Neckargemünder Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschäftigte.

Der e-Tarif des VRN berechnet die Luftlinie der Strecke und ist deutlich günstiger. Foto: bmi

Grund des Ärgernisses ist die Tarif-Wabe 116. Diese müssen alle durchqueren, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Neckargemünd nach Heidelberg oder umgekehrt wollen. Und je mehr Waben durchfahren werden, desto teurer wird es nach dem VRN-System. Ohne diese Wabe 116 würde ein Einzelfahrschein nur 2,70 Euro kosten. Der VRN will daran nichts ändern – außer die Stadt Neckargemünd trägt die siebenstelligen Kosten pro Jahr für den Wegfall, also für die dann nicht mehr vorhandenen Einnahmen.

Dietmar Keller (SPD) machte deshalb auf den "e-Tarif" des VRN aufmerksam. "Damit kommt man kostengünstiger nach Heidelberg", meinte er. Und wenn man auch noch eine Bahnkarte habe, koste die Fahrt nur noch um die zwei Euro.

"Zu kompliziert", winkte Jürgen Rehberger (Freie Wähler) ab. Denn für diesen e-Tarif sind ein Smartphone und eine entsprechende Anwendung notwendig: Der Nutzer gibt mit dieser App an, wo er ein- und wo er aussteigt. Per Satellitennavigation wird dann die Luftlinie berechnet, die wesentlich kürzer ist als der "Umweg" durch die Wabe 116.

Egal ob mit Bus oder S-Bahn: Wer einen Einzelfahrschein von Neckargemünd nach Heidelberg kauft, kommt deutlich teurer weg als mit dem Auto auf der gleichen Strecke. Foto: fre

"Die Reisenden müssen sich selbst erkundigen", sagte Bürgermeister Frank Volk, der von einer "künstlich eingelegten Wabe" sprach. Der e-Tarif lohne sich und sei für technisch versierte Bürger sinnvoll. "Es ist allerdings eine Registrierung notwendig und man muss sich immer ein- sowie ausloggen", erklärte er und gab zu bedenken: "Es gibt genügend Menschen, die keine Fahrkarte über das Handy buchen wollen." Ihm wäre es am liebsten, wenn die Wabe 116 wegfalle oder es eine "Doppelwabe" gebe. "Jeder sollte sich vor der Fahrt erkundigen, was für ihn am günstigsten ist", riet Volk. "Es gibt mehrere Wege nach Heidelberg."

Jens Hertel (SPD) wies darauf hin, dass nicht jeder den e-Tarif nutzen könne. Sozial schwache Bürger hätten keine Zahlungsmöglichkeit, die auch der VRN akzeptiere. Das Ein- und Ausloggen funktioniere außerdem nur, wenn man auch Internetempfang habe. "Und das ist in Neckargemünd bekanntlich bei dem einen oder anderen Netzbetreiber nicht überall der Fall", merkte Hertel süffisant an. "Wenn man sich nicht ausloggen kann, kostet die Fahrt vielleicht nicht zwei, sondern zwölf Euro." Der Preisunterschied zwischen Einzelfahrkarte und e-Tarif zeige die ganze Ungerechtigkeit der Wabe 116. "Auf keiner anderen Strecke in der Region ist der Unterschied so groß wie zwischen Neckargemünd und Heidelberg", wusste Hertel. Betroffen seien nicht nur Einzel-, sondern zum Beispiel auch Jahreskarten. "Vielleicht kann man über den Landkreis etwas tun", meinte Hertel.

Hermino Katzenstein (Grüne), bekennender Bus- und Bahnfahrer, wollte eine Lanze für den e-Tarif brechen. Dieser sei nicht kompliziert. "Es kommt beim Verlassen des Busses oder der Bahn sogar eine Nachricht, dass man sich ausloggen muss", berichtete er. "Und das geht zur Not auch noch zu Hause im W-Lan." Gerade von Neckargemünd aus in Richtung Rheinebene, also zum Beispiel nach Leimen, Nußloch und Sandhausen, lohne sich der e-Tarif. Denn dann gehe die Luftlinie "durch den Berg".