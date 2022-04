Mit bis zu 7000 Fußballfans mit dem Schalker Logo auf der Brust rechnet die Polizei am Freitag in Sandhausen. Fotos: rnz

Siegessichere Schalke-Fans waren vor dem Spiel am Hardtwald-Stadion anzutreffen. Foto: Alex

Sandhausen. (lew) Eine für Sandhäuser Verhältnisse überdurchschnittlich ausgelassene Stimmung herrschte am Freitagabend rund um das Hardtwald-Stadion. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen empfing hier den Aufstiegsaspiranten Schalke 04 – und dessen Anhänger waren wie erwartet in großer Zahl angereist. Polizeisprecher Norbert Schätzle sprach auf RNZ-Nachfrage von 7000 bis 8000 Gästefans. Sie stellten demnach die Mehrheit der rund 12.000 Stadionbesucher.

Laut Schätzle reiste der Großteil der Schalke-Fans mit privaten Pkws an, was zu entsprechend viel Verkehr inklusive kleinerer Rückstaus führte. Ein vergleichsweise geringer Teil der Fans beider Lager nutzte die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Schätzle schätzte deren Zahl auf 300 bis 400 aus einem Umkreis von 20 bis 40 Kilometern. Zahlreich eingesetzte Shuttle-Busse sowie die regulär verkehrenden Linienbusse sorgten dafür, dass es zu keinen Engpässen kam. Und auch sonst, so Schätzle, habe es vor Anpfiff aus polizeilicher Sicht keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben.

Dass bei solch einer großen Zahl an Gästefans die Sandhäuser Infrastruktur in Bezug auf die Parkplatzsituation an ihre Grenzen komme, habe man auch schon bei anderen Spielen wie gegen den Hamburger SV oder im DFB-Pokal gegen namhafte Teams aus der Bundesliga, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, erlebt. Schiedsrichter Felix Zwayer konnte die Partie pünktlich anpfeifen.

Update: Freitag, 29. April 2022, 19.51 Uhr

Polizei erwartet zahlreiche Gäste-Fans zum Fußball-Spiel

Sandhausen. (luw) Die Farben Blau und Weiß dürften am Freitag in der Hopfengemeinde dominieren: Zum Fußballspiel des SV Sandhausen (SVS) in der Zweiten Bundesliga werden weit über 5000 Schalkefans erwartet. In einigen Berichten ist sogar von 10.000 Gästefans die Rede, die Polizei rechnet mit bis zu 7000 "Königsblauen" im Stadion.

"In unserer Gemeinde haben wir mit der Austragung großer Sportereignisse inzwischen Erfahrung", gibt sich Bürgermeister Hakan Günes auf RNZ-Anfrage gelassen. Die Gemeindeverwaltung weist auf die bei SVS-Heimspielen übliche Vollsperrung der Hauptstraße am Stadion hin. Weil um 18.30 Uhr Anstoß ist, dauert diese heute von 15 bis 21 Uhr. "Parkmöglichkeiten sind weiträumig ausgeschildert, zusätzliche Parkplätze werden in Kooperation mit den Nachbarkommunen Walldorf und Nußloch zur Verfügung gestellt", heißt es weiter.

Vom Parkplatz auf der Nußlocher Fläche Lichtenau sowie vom Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen werden zusätzlich Shuttle-Busse zum Stadion eingerichtet. "Wir empfehlen insbesondere den Gästefans eine frühzeitige Anreise und freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel", so Gemeindesprecher Jochen Denker.

Die Polizei erklärte auf Anfrage, dass die Begegnung bei der erwarteten Besucherzahl von insgesamt 12.500 Fans für ihren Einsatz "eine besondere Herausforderung" darstelle. "Insbesondere die Verkehrssituation bei der Anreise- und der Abreise der Fans steht im Fokus der Einsatzkräfte", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Zur Zahl der eingesetzten Beamten will man "aus einsatztaktischen Gründen" im Vorfeld nichts sagen. "Selbstverständlich sprechen wir uns vor jeder Begegnung mit dem Veranstalter und der Gemeinde Sandhausen ab", so Schätzle. "Hierbei spielen immer die Sicherheitserfordernisse eine Rolle, die jedoch für jedes Spiel individuell neu zu bewerten sind."