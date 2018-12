Das umstrittene Mehrfamilienhaus in der Eppelheimer Spitalstraße. Archiv-Foto: Welker

Eppelheim. (aham) Zunächst einmal: Der Baustopp an dem umstrittenen Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße besteht noch und werde auch eingehalten. So heißt es aus dem Landratsamt des Rhein-Necklar-Kreises. Dieses hatte den Stopp im August verhängt und ihn seither auch nicht aufgehoben. Nur: Wie kann es dann sein, dass das Gebäude von außen weitaus fortgeschrittener aussieht als noch im Sommer? Und warum ist es schon bewohnt? Die RNZ hat beim Landratsamt nachgefragt.

"Das Gebäude sieht außen ,fertig’ aus, weil unsere Baurechtsbehörde Dämmarbeiten zugelassen hat, um Schaden vom Gebäude und den Bewohnern des Gebäudes abzuwenden", erklärt Kreissprecherin Silke Hartmann. Den gleichen Grund nennt sie auch für andere Arbeiten. So werde derzeit ein Fallrohr abgedichtet, über das Wasser in die Tiefgarage des Gebäudes läuft.

Dass es überhaupt schon Bewohner gibt, ist mit der Kreisbehörde abgesprochen: "Unser Baurechtsamt hat gegenüber dem Bauträger signalisiert, dass es nicht rechtlich gegen den Bezug der Wohnungen einschreiten wird", so Hartmann.

Und was sagt das Landratsamt zu den Vorwürfen, die in der Sitzung des Technischen Ausschusses geäußert wurden, also dass die Maße der eingereichten Pläne nicht stimmen? Wie die Kreissprecherin berichtet, werde aktuell die Vermessung des Gebäudes geprüft. Ein entsprechender Prüfauftrag wurde bereits erteilt, ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Was die Baugenehmigung als solche und den nun eingereichten Nachtrag betrifft, so bleibt das Landratsamt übrigens bei seiner Meinung: "Sollten alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wird die Baugenehmigung erteilt; ansonsten nicht", erklärte Silke Hartmann abschließend.