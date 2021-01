Neckargemünd. (cm) Auch in Neckargemünd wurden die Ereignisse in den USA aufmerksam verfolgt. Schließlich pflegt die Stadt am Neckar seit fast 30 Jahren mit Missoula im US-Bundesstaat Montana eine Partnerschaft. Auch dort wurde am Mittwoch demonstriert – allerdings friedlicher als in Washington.

Wie die "Missoula County Republicans", also die regionalen Republikaner, mitteilten, nahmen mehr als 200 Menschen an einer Kundgebung für Freiheit, Präsident Trump und die USA im Gerichtsgebäude von Missoula teil. Die Partei verurteile die Gewalt bei der Kundgebung in Washington: "Wir glauben, dass unsere Sorgen und unsere Unterstützung friedlich kommuniziert werden sollten." Dies sei in Missoula gelungen. "Wir unterstützen die Randalierer in Washington nicht und glauben, dass diejenigen, die an jeglicher Art von Aufstand oder Gewalt beteiligt sind, im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden sollten." Die örtlichen Demokraten empfahlen dennoch, das Gerichtsgebäude zu meiden. Auch sie verurteilten die Gewalt.

Missoula gilt als Hochburg der Demokraten im ansonsten republikanisch geprägten Bundesstaat Montana im Norden der USA an der Grenze zu Kanada. Das hatte sich bei der Präsidentschaftswahl bestätigt: In Missoula County, also der Stadt und dem Umland, stimmten 60,1 Prozent für Joe Biden und die Demokraten, nur 35,8 Prozent für Donald Trump und die Republikaner. In Montana hatten insgesamt die Republikaner die Nase vorne.