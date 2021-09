Neckarsteinach/Neckargemünd. (luw) Bald haben es Pendler und andere auf die Bahn Angewiesene geschafft: Noch bis 8. Oktober fährt zwischen Eberbach und Neckargemünd keine S-Bahn, weil in Hirschhorn bekanntlich eine neue Brücke gebaut wird. Seit Juli heißt es deshalb zum Beispiel für Passagiere aus Neckarsteinach in Richtung Heidelberg: Umsteigen auf Busse. Doch insbesondere seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es Beschwerden über überfüllte und verspätete Busse sowie ausgefallene Anschlusszüge. Die RNZ hat die Deutsche Bahn mit den Vorwürfen konfrontiert.

"Es ist einfach gesagt eine Katastrophe!", schreibt ein Leser aus Neckarsteinach. Er fahre täglich nach Heidelberg und nachmittags zurück: "Früher war ich Punkt 16.45 Uhr zu Hause, heute zwischen 17.40 und 18 Uhr." Vor allem aber morgens sei Chaos am Neckarsteinacher Bahnhof angesagt, wo die als "Schienenersatzverkehr" deklarierten Busse abfahren: "Die Hälfte der Schulkinder und andere können nicht mehr mitfahren, da die Busse so voll sind." Erst recht bedenklich sei das in Zeiten einer Pandemie, betont der Mann.

Zudem seien die Busse oft derart verspätet, dass man beispielsweise seinen Zug von Neckargemünd nach Heidelberg nicht erreiche. "Täglich komme ich zu spät zur Arbeit", ärgert sich der Neckarsteinacher. Ohnehin hake es nicht nur an den Bussen: "Mehrere Tage in Folge fielen ohne Streik zwischen 8 und 9 Uhr die S-Bahnen S2 und S5 von Neckargemünd nach Heidelberg aus." Dass seine "Geduld nun am Ende" sei, hänge mit einem weiteren Ärgernis zusammen: "Eigentlich sollte in der App der Deutschen Bahn ja wenigstens zehn Minuten vorher angezeigt werden, wenn ein Zug ausfällt – das war hier aber nicht der Fall." Denn "wenn man es vorher wüsste" und sich entsprechend beim Umstieg in Neckargemünd beeile, könne man meistens statt der S-Bahn einen anderen Bus nach Heidelberg nehmen. So hätten er und andere Fahrgäste aber schon öfter ihre böse Überraschung erst am Gleis erlebt, als der alternative Bus auch schon weg gewesen sei.

Die Deutsche Bahn erklärte dazu, dass man seit Beginn der Arbeiten in Hirschhorn "zu den ursprünglich geplanten Bussen 16 weitere in Richtung Heidelberg sowie acht weitere in Richtung Neckargemünd eingesetzt" hat. Der Konzern habe "seither keine Resonanz wegen überfüllter Busse erhalten". Bei "internen Kontrollen der Bahn" seien die Platzkapazitäten "ausreichend" gewesen, erklärte die Pressesprecherin.

Zu den verpassten Anschlusszügen heißt es: "Die Deutsche Bahn weist die zuständigen Busverkehrsunternehmen immer wieder darauf hin, ihre Abfahrten zur Anschlusssicherung den S-Bahn-Ankünften anzupassen und auf ankommende Fahrgäste zu warten." Die Ausfälle der S-Bahnen zwischen Neckargemünd und Heidelberg erklärt die Sprecherin mit "vermehrten Störungen in den Oberleitungen und Signalstörungen". Abschließend bittet der Konzern "alle Fahrgäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung".