Nachdem die Stadt Strafzettel an Stadträte verteilt hatte, kündigte Joachim Bergsträsser (SPD) an, zunächst nicht zu bezahlen. Er hoffte, dass das Zehn-Euro-Knöllchen ein Fall für das Landratsamt wird und die Stadt dann leer ausgeht. Das ist richtig, aber nur für den Fall, dass der Parkverstoß im öffentlichen Raum geschah. Bei dem Parkplatz im Innenhof des Rathauses handelt es sich aber rechtlich um einen Privatparkplatz, den die Stadt an ihre Mitarbeiter vermietet. "Ein eventueller Bußgeldbescheid, falls die Verwarnung nicht angenommen wird, ergeht wiederum durch die Stadt Neckargemünd und nicht durch das Landratsamt", so Stadtsprecherin Petra Polte. (cm)

