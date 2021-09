Dossenheim. (bmi) Krankheitserregern, Schädlingen und auch manchen Insekten den Kampf angesagt hat das Fachinstitut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau des Julius Kühn-Instituts (JKI). "Es sind schon immer invasive, nicht heimische Arten bei uns eingeschleppt worden", sagt Institutsleiter Wilhelm Jelkmann. Mehr Handel, Tourismus sowie Klimaveränderungen haben das Phänomen verstärkt. Die RNZ gibt eine Übersicht über die schlimmsten Obstschädlinge:

> Die Kirschessigfliege stammt aus Südostasien und zählt zu den gefährlichsten Schaderregern verschiedener Kulturfrüchte. "Sie wurde erstmals 2008 in Spanien nachgewiesen und beglückt uns im Oberrheingebiet seit Sommer 2011", erzählt Jelkmann. Sie befällt neben Kirschen weitere Steinobstsorten, aber auch Beerenobst wie Blau-, Brom- und Himbeeren. Gegen das sich rasend ausbreitende Schadinsekt habe das JKI sehr viel gearbeitet und geforscht. "Insektizide sind hier – nicht mehr weit vom Konsum der Früchte entfernt – sehr schwierig einzusetzen", betont Jelkmann. Neben biologischen sind zunehmend auch mechanische Maßnahmen die Wahl: "Das Versehen von Beerenanlagen mit feinmaschigen, 0,8 bis maximal einem Millimeter dicken Netzen wird sehr erfolgreich und zunehmend praktiziert."

> Invasiven Stinkwanzen wie der Marmorierten Baumwanze und der Grünen Reiswanze widmet sich das neue Forschungsprojekt "BC-InStink". Das Ziel: Möglichst heimische natürliche Gegenspieler finden und fördern, die die aus den Subtropen Asiens und Afrikas eingeschleppten Stinkwanzen bekämpfen. In Frage kommen Insekten wie die Schlupfwespe, die den schlüpfenden Nachwuchs der Wanzen frisst. "Hier ist aber noch sehr viel Forschungsarbeit zu leisten", betont Jelkmann und spricht von vielen "Monitoringmaßnahmen", Beurteilungen der betroffenen Kulturen und des Schadpotenzials.

Die Wanzen gehören zu den stechend-saugenden Insekten, ernähren sich vom Pflanzensaft des Obstes und hinterlassen an den Früchten und ihren Pflanzen Saugschäden und Verkrüppelungen. Bisher sind in der EU keine Pflanzenschutzmittel gegen sie zugelassen und das Wissen über mögliche Gegenspieler lückenhaft.

> Die Bakterienkrankheit Feuerbrand gilt in Deutschland als endemisch, nicht mehr ausrottbar. Sie wurde in den USA erstmals 1780 beobachtet, ist in den 1950er Jahren über Südengland nach Europa eingedrungen und hat sich bis in die 90er Jahre ihren Weg in die hiesigen Regionen gesucht. Seitdem bereitet der Feuerbrand hier und am Bodensee beim Kernobst, vor allem Äpfeln, "große Sorgen", so Jelkmann. "Eine einfach Bekämpfungsmöglichkeit wären Antibiotika. Diese möchte man aber raushalten, daher wurde und wird an sehr vielen alternative Stoffen und Gegenmitteln gearbeitet."

So werden etwa Bakterien, Hefen und Gesteinsmehle eingesetzt, betroffene Bäume bei Befall radikal zurückgeschnitten oder gar Flächen komplett gerodet, Desinfektionsmittel eingesetzt, resistente Arten erforscht, teils mit Gentechnik gearbeitet. "Die Summe unserer Erkenntnisse, die Verbreitung des Wissens und vielleicht auch etwas Witterungsglück haben in den vergangenen etwa acht Jahren dazu geführt, dass wir mit der Krankheit viel viel besser umgehen können", berichtet der Institutsleiter.

> Die Pilzkrankheit Apfelschorf war schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine der Ursachen für Missernten. Der Pilz befällt Blätter und erzeugt matt-olivgrüne, später braune oder schwarze Flecken, häufig einen verfrühten Blattverlust. Die Früchte deformieren häufig und werden rissig – diese oberflächliche Verkorkung wird als Schorf bezeichnet. In niederschlagsreichen Jahren droht totaler Ernteverlust. Die Bekämpfung erfolgte lange mit Schwefel und Kupfer, mittlerweile häufiger durch Fungizide, chemische oder biologische Wirkstoffe.

> Der Apfelwickler gilt weltweit als wichtigster Schädling im ökologischen Apfelanbau – genauer gesagt die nimmersatte Raupe des Schmetterlings. Er wird seit Jahren mit einem natürlichen Gegenspieler bekämpft, dem Apfelwickler-Granulovirus. Doch die Larven des Nachtfalters – auch Obstmaden genannt – sind immer häufiger resistent gegen das Virus. Eine neue Maßnahme: die Paarungsstörung über Pheromone, also Sexualhormone.