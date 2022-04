Neckarsteinach. (cm) Bei einem groß anlegten Test der Sirenen im hessischen Landkreis Bergstraße war es am Samstag in Neckarsteinach überraschend still geblieben. Der Probealarm war in der Vierburgenstadt nicht zu hören.

Die Stadt vermutete eine Panne und sah die Verantwortung beim Landratsamt in Heppenheim. Doch dieses weist Kritik von sich. Die Sirenentests seien "planmäßig und ohne Zwischenfälle" verlaufen. Die fünf funktionstüchtigen Sirenen in Neckarsteinach seien "auf kommunalen Wunsch nicht im Zuge der Funktionsprüfungen ausgelöst" worden, teilte Behördensprecherin Cornelia von Poser mit.

Bürgermeister Herold Pfeifer forschte nach und räumte auf RNZ-Anfrage ein, dass es wohl viele Jahre vor seiner Amtszeit eine Vereinbarung mit dem Landkreis gegeben habe, dass Neckarsteinach neben anderen Orten nicht mitmache – warum auch immer. "Wir stellen nun einen Antrag, dass wir wieder aufgenommen werden", so Pfeifer.