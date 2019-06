Dossenheim/Ladenburg. (stu) 243 Radfahrer, 33.563 zurückgelegte Kilometer und 4766 eingesparte Kilogramm CO2: Die Bilanz von Dossenheims erster Teilnahme beim "Stadtradeln" kann sich sehen lassen. Am Freitag ging im Rhein-Neckar-Kreis die Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis mit einer Radtour zu Ende, zu der rund 100 Teilnehmer in Heddesheim starteten. Ziel war Dossenheim, wo Bürgermeister David Faulhaber an der "Alten Waage" im Schwabenheimerhof passenderweise kühles Radler ausschenkte. Stopps wurden eingelegt an der Ladenburger Festwiese und an der Fischkinderstube in Edingen-Neckarhausen.

Die Stimmung bei den Stadtradlern war gelöst, denn schon vor dieser Abschlusstour war klar, dass sich die Aktion für das Klima gelohnt hatte. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden rund 920.000 Kilometer registriert, was einer CO2-Einsparung von rund 130.000 Kilogramm entspricht.

Auf der Festwiese in Ladenburg betonte der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz, dass das Fahrrad das Fortbewegungsmittel der Zukunft sei. Daher gelte es, jetzt die Weichen für eine perfekte Infrastruktur zu stellen. Dem Bau des Radschnellwegs blickte er ebenso wie seine Amtskollegen aus Dossenheim, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen - David Faulhaber, Andreas Metz und Simon Michler - mit Vorfreude entgegen. Gerade die kurzen Distanzen sollten mit dem Fahrrad bewältigt werden, sagten sie.

Faulhaber stach beim Abschlussradeln besonders hervor, weil er der einzige Bürgermeister war, der mit Jeans und weißem Hemd auf dem Sattel saß. "Auch so geht’s", sagte er und lachte. Faulhaber freute sich insbesondere darüber, dass sich so viele Kommunen an der Aktion beteiligt hatten.

Als am 18. Mai der Hockenheimer Bürgermeister Dieter Gummer und die Klimamanagerin des Rhein-Neckar-Kreises, Sandra Frorath-Koster, den Startschuss zum Stadtradeln gaben, hatten 36 Kommunen ihre jeweilige Teilnahme an der Aktion zugesagt. Am Ende des Stadtradelns hatten sich 5635 Radfreunde registriert, darunter über 600 Teams.