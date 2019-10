Leimen-St.Ilgen. (pol/mün) Am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr ist es in St. Ilgen an der Kreuzung Am Rondell /Kreisstraße K4156 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei.

Die 18-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr aus Richtung Waldsiedlung auf der Straße Am Rondell und wollte rechts auf die K4156 in Richtung Sandhausen auffahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 39-jährigen Toyota-Fahrers. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, bei der das Fahrzeug des 39-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert wurde.

Deswegen kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf eines 75-jährigen. Bei dem Unfall wurden alle 3 Beteiligten leicht verletzt. Am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand ein Streifschaden, an den beiden anderen Fahrzeugen aufgrund des Frontalzusammenstoßes Totalschaden.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die K4156 blieb bis zum Ende der Bergung der Fahrzeuge bis 22 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Update: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 9.08 Uhr