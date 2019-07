Neckargemünd. (cm) In einer Woche, am Samstag, 13. Juli, feiert Neckargemünd sein großes Altstadtfest. An dieses dachte auch Petra Groesser (Grüne), als sie sich in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zu Wort meldete. "Ich hoffe, dass die Container auf dem Waltscher Platz bis zum Altstadtfest weg sind", sagte sie. Moment.

Container? Waltscher Platz? Da war doch was! Genau: In der Nacht auf den vergangenen Samstag hatte einer der beiden dort abgestellten Container mit Sperrmüll aus unbekannter Ursache gebrannt. Die Feuerwehr konnte gerade so verhindern, dass die Flammen auf den zweiten Container sowie auf einen Baum übergreifen und damit womöglich auf das leerstehende Lokal "Friedrichsburg" daneben.

"Für die Container gibt es eine verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes", erklärte Bürgermeister Frank Volk. Diese würden dort rechtmäßig stehen. Der Eigentümer der "Friedrichsburg", der diese als Hotel reaktivieren möchte, habe jedoch zugesichert, dass die Container zum Altstadtfest verschwinden. Der Sperrmüll stammt laut Volk aus dem ehemaligen Lokal. Dieser wurde durch den Feuerwehreinsatz zum Teil auf dem Waltscher Platz verteilt, wo er zuletzt auch noch lag.

Dem Eigentümer gehört laut Volk auch der ehemalige "Deutsche Kaiser" in der Hauptstraße. Es gebe die Zusicherung, dass dieses Gebäude zum Altstadtfest "kein Bretterverschlag" mehr ist, so Rathauschef Volk.