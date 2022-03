Spechbach. (jubu) Völlig ausgebrannt ist ein Zimmer am späten Donnerstagnachmittag in Spechbach. Der Brand brach kurz nach 17.20 Uhr in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in der Epfenbergstraße aus. Die Flammen zerstörten ein Zimmer. Der Rest des Hauses blieb aber bewohnbar.

Die Feuerwehren aus Spechbach, Epfenbach, Reichartshausen und Meckesheim waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 19.17 Uhr